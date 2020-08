Fünf Desinfektionsständer aus Edelstahl mit spezieller Prägung im Wert von 2.250 Euro überreichte der Einkaufsleiter der Firma „Eliquo Stulz Anlagenbau in Grafenhausen„ Michael Rieple im Waldstadion an die Vertreter des JFV Region Laufenburg. Auf diese Weise hat jeder der Stammvereine des JFV die Möglichkeit einen Ständer auf dem eigenen Sportplatz vom FC Binzgen, vom SV 08 Laufenburg, dem SV Hänner, dem FC Rotzel und dem SV Luttingen aufzustellen und damit einen Beitrag zur Einhaltung der Hygienerichtlinien in Coronazeiten zu leisten.

Bad Säckingen Steigende Corona-Fallzahlen im Landkreis Waldshut: Fieberambulanz startet heute wieder auf dem Gesundheitscampus Bad Säckingen Das könnte Sie auch interessieren

Wie Michael Rieple bei der Übergabe der Desinfektionsständer erklärte, möchte seine Firma mit der Übergabe der Ständer, seinen Mitarbeitern, die ehrenamtlich in den Vereinen tätig sind, eine kleine Anerkennung zurückgeben. Sie hofft damit einen Beitrag leisten zu können, damit auch der JFV Region Laufenburg die Arbeit unter den Hygienerichtlinien fortführen kann.