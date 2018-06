Rotzel/Hänner Gemeinsam für den Aufstieg: SV Hänner und FC Rotzel bilden Spielgemeinschaft

Ab der kommenden Saison 2018/19 bilden die zwei Vereine SV Hänner und FC Rotzel eine Spielgemeinschaft. Die neu gegründete Vereinigung "SG Andelsbach" spielt dann ab Saisonstart in der Kreisliga C. Mittelfristig ist der Aufstieg in die Kreisliga B das Ziel.

In der Saison 2018/2019 werden der SV Hänner und der FC Rotzel gemeinsam als Spielvereinigung (SG) Andelsbach mit zwei Mannschaften in der Kreisliga C vertreten sein. Dies erklärten Vorsitzender Klaus Meier und Kassierer Rainer Zelger vom FC Rotzel und Vorsitzender Dominik Moosmann vom SV Hänner am Mittwoch im Sportheim des FC Rotzel im Gespräch mit unserer Zeitung.

Während die erste Mannschaft vom bisherigen Trainer des SV Hänner, Daniel Schupp, trainiert wird, ist man noch auf der Suche nach einem Trainer für die zweite Mannschaft. Die beiden bisherigen Trainer des FC Rotzel, Francesco Zito und Patrick Dörsing, spielen in der neuen Saison als Aktivspieler in der neuen SG. Wie Klaus Meier erklärte, besteht noch eine minimale Chance mit der ersten Mannschaft in der nächsten Saison in der Kreisliga B spielen zu können. Mittelfristig rechnet die neue SG mit dem Aufstieg in diese Klasse.

Die Gründe für die Gründung der Spielgemeinschaft SG Andelsbach liegen auf der Hand: Wenn es nicht zu der Kooperation zwischen dem SV Hänner und dem FC Rotzel gekommen wäre, hätten beide Vereine mit nur je einer Mannschaft antreten können, da die Personaldecke in den Aktivmannschaften mit insgesamt 36 Mitgliedern einfach zu dünn geworden ist. Durch die Spielvereinigung, können die beiden Mannschaften gemeinsam, am Dienstag in Rotzel und am Donnerstag in Hänner, trainieren. Die Jugendabteilung SG Binzgen, Rotzel, Hänner und Luttingen hat gute Früchte getragen, so dass mit der SG im Aktivbereich, ihr eine tragfähige Perspektive geboten wird.

Die Zustimmung zur Spielvereinigung ist in beiden Vereinen durch entsprechende Befragungen, beim FC Rotzel bei der Hauptversammlung und beim SV Hänner bei einer extra einberufenen Mitgliederversammlung, eingeholt worden. Wie die beiden Vorsitzenden versicherten , ist der Antrag für die Spielgemeinschaft Andelsbach, an den Südbadischen Fußballverband Hochrhein, der am 28. Mai gestellt wurde, keine kurzfristige Maßnahme, wenn er auch zunächst nur für zwei Jahre gestellt werden kann.

Die positive Reaktion der Aktivmitglieder kam vor vier Wochen bei einem gemeinsamen Training, der auf dem Sportplatz des FC Rotzel stattfand, zum Ausdruck. 27 Aktive beteiligten sich daran, während die verletzten Spieler anwesend waren und ihre Kameraden moralisch unterstützten. Beim gemeinsamen Grillen kamen sich die Spieler, die sich schon aus den SG Jugendmannschaften kannten, näher.