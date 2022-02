Der Narrenverein Räbenheim plant auch 2022 einen Bunten Abend in digitaler Form. Statt vorproduziertem Material soll es nun einen Livestream geben. Was sonst noch möglich ist, erfahren Sie hier.

Auch in der zweiten Corona-Fasnachtssaison müssen die Narrenvereine Räbenheim und Schwanenmühle in Lauchringen für ihr traditionelles Fasnachtstreiben erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen. So wird es an Fasnacht zum Beispiel sicher keine