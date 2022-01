Das neue Jahr ist noch recht jung. Werden wir es in der Rückschau in vielen Bereichen ähnlich unschön wie 2021 empfinden? Das weiß heute noch niemand. Aber auch 2021 war nicht immer komplett schlecht, wie diese kleine Auswahl an sechs guten Nachrichten zeigt:

Welle der Hilfsbereitschaft für Grimmelshofen

Bürger aus Stühlingen helfen Grimmelshofener Familien, die von der verheerenden Überschwemmung im Juli betroffen waren.

Zahlreiche Spendenaktionen gab es in Stühlingen: Hier eine Aufnahme der Aktion Indoorcycling. | Bild: Würth

Privatleute, Vereine und Betriebe beteiligen sich an verschiedenen Spendenaktionen.

So schön war der Herbst in der Region

Der Herbst zeigte sich 2021 zwar stürmisch, aber auch von seiner sonnigen Seite. Unsere Leserreporter haben den goldenen Oktober mit ihren Kameras festgehalten.

Wie ein Gemälde zeigte sich der Bad Säckinger Bergsee im Oktober. | Bild: Wolfang Schaefer

Sehen Sie hier die schönsten Motive.

Viele Menschen aus der Region helfen den Flutopfern im Kreis Ahrweiler

Rund um die Uhr arbeiteten die Hilfsorganisationen im Sommer in den vom Hochwasser zerstörten Gebieten in Rheinland-Pfalz. Auch zahlreiche Helfer aus der Region waren dort im Einsatz.

Rheinland-Pfalz, Bad Neuenahr-Ahrweiler am 17. Juli 2021: Häuser im Ahrtal im Ortsteil Walporzheim sind zerstört. | Bild: Thomas Frey, dpa

Was sie dort erlebten berichten stellvertretend für viele andere Adrian Probst, Vorsitzender der Bergwacht Schwarzwald und Bürgermeister von St. Blasien, sowie Bernhard Bächle und Alexander Sieber vom DRK-Kreisverband Säckingen.

Drei gesunde Kälber

Diese Geburt sorgte für Aufsehen: Quicklebendig, als sei es das Normalste auf der Welt, hüpfen die Drillingskälber auf dem Schulz-Hof in Waldkirch auf und ab.

Landwirtin Petra Schulz freut sich, dass es den Drillingen so gut geht. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Dass aber alle drei am Leben sind, ist bei einer Drillingsgeburt bei Kühen nicht die Regel.

Im Klettgau wachsen Bananen

Ein echter Hingucker: Corina und Roland Bluhm haben vor drei Jahren einen Ableger einer Bananenstaude von ihrer Tante bekommen, zuerst in den Topf, dann draußen in den Garten gepflanzt.

Corina Bluhm mit der Bananenstaude und einer schönen Blüte. | Bild: Roland Bluhm

Jetzt gedeiht die Pflanze prächtig und trägt sogar Früchte.

Mäusebussard-Dame zieht verletzten Falken groß

Am Straßenrand gefunden und nach St. Blasien in die Tierarztpraxis Rüger gebracht: Dieser Akt der Tierliebe rettete Turmfalken Merlin das Leben. Später kam er in das Wildgehege in Waldshut, wo er seine Adoptivmutter traf.

Der kleine Merlin und seine Adoptivmama. | Bild: Nico Talenta

Nach etwa vier Monaten ist Merlin nun zurück in der Freiheit.