Visual Story Veröffentlicht am 22. Oktober 2021

Der Herbst zeigt sich derzeit zwar stürmisch, aber auch von seiner sonnigen Seite. Unsere Leserreporter haben den goldenen Oktober mit ihren Kameras festgehalten. Sehen Sie hier die schönsten Motive. Auch das bevorstehende Wochenende macht Hoffnung auf weitere schöne Bildmotive.

Wie ein Gemälde zeigt sich der Bad Säckinger Bergsee in diesen Herbsttagen.| Bild: Wolfgang Schäfer

„Spinnenkunstwerk mit Morgenfrost“ haben Ulrike und Kurt Sauter ihr Foto genannt, das sie am Geländer vor ihrem Hauseingang in Wutöschingen aufgenommen haben. Das deutlich sichtbare Spinnennetz passt zum bevorstehenden Halloween-Fest am