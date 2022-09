Mit der Kündigung des bisherigen Geschäftsführers Armin Müller startete die Suche nach einem Interimsmanager für die Kliniken. Nun verkünden die Kliniken und Landrätin Marion Dammann in einer Mitteilung: Die Suche konnte erfolgreich beendet werden.

„Wir haben mit Herrn Sartor jemanden gefunden, der ein hohes Maß an Erfahrung mitbringt und die Klinikleitung hochmotiviert unterstützen wird,“ so Dammann laut Presseinformation. Der in Nordrhein-Westfalen lebende Krankenhausmanager wird demnach die Klinikleitung nach seiner vorherigen Station, einem Klever Krankenhausverbund, ab Oktober unterstützen.

Strator wird wie folgt zitiert: „Ich freue mich auf die Aufgaben und auf die Herausforderungen, die in den Kliniken auf mich warten. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Klinikleitung und dem gesamten Klinikteam möchte ich die medizinische Versorgung im Landkreis weiter sichern und mich für eine erfolgreiche Zukunft für die Kliniken auf dem Weg zum neuen Klinikum einsetzen.“

Auch die aktuelle Klinikleitung blicke positiv auf den Zuwachs: „Wir freuen uns Herrn Sartor in der Klinikleitung begrüßen zu dürfen, um mit ihm die anstehenden Herausforderungen gemeinsam anzupacken,“ so Marco Clobes, Geschäftsführer Verwaltung.

Sascha Sartor will den Informationen zufolge für ein erstes Kennenlernen der Kliniken noch im September nach Lörrach reisen, um dann zum 1. Oktober zu starten. (sk)