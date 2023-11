Ein Blitzer der Polizei an der B518 bei Wehr hat vom 23. Oktober bis zum 2. November brav seinen Dienst getan. Bis er mutwillig demoliert worden ist. Was wollten der oder die Täter damit bezwecken? War es aus Wut, weil sie in die Radarfalle getappt sind? Die Frage bleibt unbeantwortet.

Die Alarmanlage schlägt an

Die Polizei schreibt in ihrer Pressemitteilung am Montag, 6. November, auf jeden Fall, dass am 2. November gegen 0.30 Uhr die Alarmanlage des Anhängers anschlug. Unbekannte hätten die Lichter und Scheibe des Geschwindigkeitsmessanhängers demoliert und dessen Kennzeichen geklaut.

Die Daten bleiben erhalten

Die Polizei schreibt: „Die mutwillige Beschädigung des sogenannten Enforcement-Trailers hatte keine Auswirkungen auf das Messergebnis.“ Soll wohl heißen: Wer während dieser Zeit geblitzt worden ist, ist immer noch gespeichert. Sollte das Ziel der Angreifer gewesen sein, die Daten zu löschen, haben sie jetzt einfach Pech gehabt.

Fast 40.000 Fahrzeuge gemessen

Rund um die Uhr wurden während der eineinhalb Wochen 39.058 Fahrzeuge gemessen, 108 Verstöße geahndet, heißt es in der Polizeimeldung. 100 Sachen sind erlaubt. Das höchste gemessene Tempo lag bei 134 Sachen.

Sei‘s drum: Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (07751 8963-0) ermittelt.