Bad Säckingen: Rudelbildung nach Spielabbruch

Bei einem A-Junioren-Spiel im Hochrheinstadion in Bad Säckingen am Sonntagnachmittag, 5. November, ist es zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, bei der zwei Menschen leicht verletzt wurden. Die Polizei musste eingreifen.

Die Polizei wurde gegen 14.45 Uhr verständigt. Laut den Schilderungen war ein Foul der Auslöser, der zum Spielabbruch führte. Auf dem Rasen bildete sich ein Rudel. Die Polizei schreibt: „Es kam zu strafrechtlichen Handlungen.“

Zwei Beteiligte sollen angegriffen und dabei verletzt worden sein. Zudem kam es laut Angaben zu Beleidigungen. Als die Polizisten eintrafen, machten sich einige aus dem Staub.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0) sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte und bittet sie, sich zu melden.

Albbruck: Auto kracht beim Abbiegen in Gegenverkehr

Beim Abbiegen von der B34 in die Albtalstraße in Albbruck ist am Freitagabend, 18.15 Uhr, ein 22-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wurden vier Menschen leicht verletzt.

Das Auto des Unfallverursachers wurde nach dem Aufprall gegen ein Fahrzeug geschleudert, dass in der Kreuzung stand.

Die 56-jährige Fahrerin und drei Kinder zwischen fünf und acht Jahren, die im Auto saßen, das entgegen gekommen war, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Insassen in den beiden anderen Fahrzeugen blieben unversehrt.

Der Unfall löste einen Großeinsatz mit Polizei, sechs Fahrzeugen des Rettungsdiensts, Rettungshubschrauber und vier Einsatzwägen der Feuerwehr aus.

Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 30.000 Euro.

Ibach/St. Blasien: Nötigung auf der L150

Eine 54-jährige ist mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen, ein 64-Jähriger kann gerade noch ausweichen, wendet und nötigt die Frau zum Anhalten. Zu diesem Vorfall am Samstag, 4. November, 12.20 Uhr, auf der L150 zwischen Oberibach und St. Blasien ermittelt die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0). Sie sucht Zeugen.

Jestetten: Einbruch in Altenburg

In Jestetten-Altenburg ist in ein Wohnhaus an der Dorfstraße eingebrochen worden. Die Polizei gibt den Tatzeitraum von Sonntag, 29. Oktober, bis Samstag, 4. November, an. Der oder die Täter erbeuteten laut Angaben Geld und Schmuck. Der Schaden ist noch unbekannt.

Wie die Polizei weiter berichtet, schlugen der oder die Täter eine Fensterscheibe ein und durchwühlten im Haus sämtliche Schränke.

Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (07741 8316-0) bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Rickenbach: Einbruch in ein Vereinsheim

In Rickenbach-Hottingen ist in der Nacht auf Sonntag, 5. November, in ein Vereinsheim am Sportplatz eingebrochen worden. Auch hier gelangten Unbekannte durch ein Fenster ins Gebäude. Dort brachen sie die Tür zum Lagerraum auf. Offensichtlich gab‘s für den oder die Täter nichts zu holen.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0) hofft auf Hinweise.

St. Blasien: Vier Fahrzeuge zerkratzt

Im Weißensteinweg in St. Blasien sind am Dienstagabend, 31. Oktober, zwischen 20.10 und 21.40 Uhr, vier Autos zerkratzt worden, wie die Polizei erst jetzt bekannt gibt. Betroffen waren laut Angaben zwei SUV, ein Pickup und ein Hochdachkombi.

Die Polizei St. Blasien (07672 92228-0) bittet um Hinweise.

Rheinfelden: Elfjähriger von Auto erfasst

Ein Elfjähriger ist in der Eichbergstraße in Rheinfelden am Samstag, 4. November, 17.45 Uhr, von einem Auto erfasst worden. Laut Polizeimeldung hatte der Junge, der mit dem Fahrrad unterwegs war, Glück. Er wurde leicht verletzt in eine Kinderklinik gebracht.

Der Junge fuhr offensichtlich vom Gehweg auf die Straße. Ein 66-Jähriger erfasste ihn mit seinem Auto. Der Junge stürzte.

Todtnau: Traktor rutscht ab – zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall mit dem Traktor in Todtnau-Muggenbrunn am Samstag, 4. November, gegen 15 Uhr, sind der 25-jährige Fahrer und die 28-jährige Mitfahrerin schwer verletzt worden, heißt es in der Polizeimitteilung. Der Mann kam mit dem Rettungswagen in die Klinik, die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Die beiden waren dem Traktorgespann dabei, Gülle zu versprühen. Die Polizei vermutet, dass sich der Anhänger mit einem Güllefass verkeilte. Der Traktor geriet ins Schleudern und rutschte den Abhang hinunter. Das Fass platzte.