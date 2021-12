von David Rutschmann

Zahlreiche Verkehrsteilnehmer im Landkreis Waldshut wurden vom starken Schneefall am Freitag überrascht: Vielerorts bleiben Lastwagen im Schnee stecken und der Verkehr staut sich. Polizeisprecher Mathias Albicker bestätigt auf Anfrage, dass die Polizei an diversen Punkten im Landkreis den Verkehr regeln musste.

„In Waldshut, in Bonndorf, im Klettgau, auf der B500 – überall bleiben zur Zeit Lastwagen liegen. In Bad Säckingen musste ein Lastwagen sogar mit dem Kran geborgen werden“, so Albicker.

Der Grund für das Verkehrschaos: Oftmals seien die Lastwagen nicht entsprechend für den Schneefall ausgerüstet und blieben dann vor allem bei Steigungen im Schnee stecken, erklärte Albicker. „Da die Streudienste und Straßenmeisterei sowieso im Dauereinsatz sind, können diese auch nicht bei der Bergung helfen – die Einsätze dauern also an“, so der Polizeisprecher. Die Folge: Zum Teil lange Staus auf den Straßen. Ein Autofahrer berichtet, dass vor allem die B34 betroffen sei. Er habe eine Stunde gebraucht, um von Waldshut bis nach Albbruck zu kommen.