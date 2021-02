Die nächste Regiomesse in Lörrach wird erst im Frühjahr 2022 stattfinden. Die geplante Messer im Oktober 2021 haben die Veranstalter nun frühzeitig abgesagt. „Knapp acht Monate vor der geplanten Messe müssen wir zugeben, dass auch für Oktober 2021 keine Veranstaltungssicherheit besteht. Die Rücksprache mit der Stadt Lörrach hat uns in unserem Entschluss bestärkt, keine Messe im Herbst zu wagen und uns lieber auf den gewohnten Termin im Frühling zu konzentrieren“, teilt Natalia Golovina vom Team der Veranstalter mit. Ein Termin für die erste Nach-Corona-Messe steht bereits im Planungskalender: Sie soll vom 12. bis 20 März 2022 stattfinden.

Die Veranstalter der Regiomesse in Lörrach wurden im vergangenen Jahr schwer gebeutelt: Rund zehn Tage vor Beginn der Messe Mitte März musste sie wegn der ersten Corona-Welle abgesagt werden. Nahezu sämtliche Vorbereitungen waren zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen – entsprechend bitter waren die finanziellen Folgen für das Team um Natalia Golovina, Thomas Platzer und Monika Grimmer.

Messeleitung der Lörracher Regiomesse: Natalia Golovina | Bild: Regiomesse Lörrach

Nur wenige Monate später war klar, dass auch eine Neuauflage im Frühling 2021 keine realistische Option sein würde. „Die Geschichte gab uns in dieser Entscheidung Recht. Zum jetzigen Zeitpunkt hätten wir bereits beim Hallenaufbau sein müssen, was angesichts der aktuellen Lage wieder schief gelaufen wäre“, so Natalia Golovina. Doch auch für den Versuch, wenigstens im Herbst 2021 eine große Verbrauchermesse im Dreiländereck zu veranstalten, sehen die Veranstalter nun – nach Rücksprache mit der Stadt Lörrach – kaum noch eine Chance. Nun konzentrieren sich die Veranstalter auf eine Neuauflage im März 2022 und hoffen, dass dann auch viele Aussteller wieder dabei sind.

An der bisher letzten Regiomesse nahmen über 500 Aussteller teil. Rund 60.000 Besucher zählten die Veranstalter.