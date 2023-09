Am Rande des Dorffests in Albbruck wollte ein Unbekannter Samstagnacht, 2. September, 23.15 Uhr, einer 17-Jährigen an die Wäsche gehen. Wie die Polizei mitteilt, verließen die beiden gemeinsam das Festgelände. In der Alten Landstraße, nahe der Einmündung zur B34, soll der Mann die Frau plötzlich bedrängt haben.

Eine Zeugin greift ein

Eine Frau beobachtet laut Angaben die Situation und griff ein. Der Mann ließ von der 17-Jährigen ab und machte sich aus dem Staub. Die Zeugin wählte den Notruf und ging weiter – bevor die Polizei ankam.

Der Fall ist nun Sache der Kriminalpolizei Waldshut (07751 8316-0). Sie sucht vor allem die Frau, die den Notruf abgesetzt hat, und weitere Personen, die möglicherweise etwas beobachtet haben.