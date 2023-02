Wie funktioniert die Teilnahme?

Ab heute können Vereine und Institutionen aus allen Bereichen (Kultur, Sport, Soziales, Umwelt etc.) auf den Internetseiten der Sparkasse Hochrhein ( www.sparkasse-hochrhein.de/vereinswettbewerb ) und in diesem Artikel das Bewerbungsformular herunterladen. Das beschreibbare PDF mit allen Angaben zum Verein ausfüllen und erläutern, welche Anschaffungen geplant sind und wie sich der Verein in der Gemeinde engagiert. Die ausgefüllten Unterlagen können per E-Mail ( peter.kaiser@sparkasse-hochrhein.de ) geschickt werden. Bewerbungsschluss ist der 15. März 2023. Die Bewerbungen werden auf die Förderfähigkeit geprüft, eine Vorauswahl-Jury entscheidet, welche Projekte eine Runde weiter kommen und in der Tageszeitung und auf SÜDKURIER Online vorgestellt werden. Dann sind die Leser an der Reihe: Sie können in einer Online-Abstimmung auf der Internetseite des SÜDKURIER für ihre Favoriten stimmen. Die Gewinner wählt eine Vergabe-Jury aus. Sie berücksichtigt neben den Ergebnissen der Online-Abstimmung auch das Engagement des Vereins in der Gemeinde.