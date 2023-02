Die verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien bewegt die Menschen am Hochrhein und im Südschwarzwald. Hier eine Übersicht, wo es überall Aktionen gibt.

Hilfstransporte vom Hochrhein aus

Welle der Hilfsbereitschaft: Die Betroffenheit nach den Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist auch hierzulande groß – ebenso die Hilfsbereitschaft. Auch am Hochrhein organisieren Angehörige Hilfstransporte. Von der Resonanz sind sie überwältigt.

Waldshut-Tiengen Nach Erdbeben in der Türkei: Welle der Spendenbereitschaft am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Waldshut-Tiengen

Tiengener organisieren nach Erdbeben in der Türkei und Syrien Hilfsaktion: Der Erlös aus dem Verkauf in der Tiengener Fußgängerzone soll persönlich in die Türkei gebracht werden. Familie will Menschen hier vor Ort auf das Leid aufmerksam machen, denn jede Hilfe werde dringend benötigt.

Waldshut-Tiengen Tiengener organisieren nach Erdbeben in der Türkei und Syrien Hilfsaktion Das könnte Sie auch interessieren

Rheinfelden

Hilfe für Erdbebenopfer: So helfen Türkisch-Islamische Gemeinden in Rheinfelden und Schopfheim.

Rheinfelden Hilfe für Erdbebenopfer – so helfen Türkisch-Islamische Gemeinden in Rheinfelden und Schopfheim Das könnte Sie auch interessieren

Schopfheim

Auch in Schopfheim ist eine vom Verein Türkisch-Islamische Gemeinde Schopfheim koordinierte Hilfsaktion für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der südöstlichen Türkei und in Syrien angelaufen. In den Räumen des Vereins in der Belchenstraße haben Helfer seit Montag unzählige Spenden gesammelt, verpackt und zum Abtransport aufbereitet.

Zwischenzeitlich war das Spendenaufkommen so groß, dass die Annahme gestoppt werden musste. Via Rheinfelden werden die Hilfspakete vor allem mit Kleidung, Babynahrung und Hygieneartikeln weiter in Richtung Türkei transportiert.

Angehörige sind geschockt

Eingestürzte Gebäude und Helfer die mit bloßen Händen Trümmerteile wegschieben, um Menschen zu retten: Die Bilder nach den Erdbeben in Syrien und der Türkei gehen um die Welt. Wie gehen die Menschen hier damit um?