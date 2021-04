Laut Angaben der Polizei war der Verkehr vor der dortigen Unterführung gegen 13.30 Uhr wegen eines stehenden Lkws ins Stocken geraten. Das erkannte ein 25-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr einem Renault ins Heck. Dieser Pkw wiederum wurde auf einen davor befindlichen Opel geschoben. In diesem Fahrzeug wurde der 54-jährige Beifahrer infolge des Aufpralls verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle anderen Unfallbeteiligten seien unversehrt geblieben, so die Polizeiangaben. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.