Nach fast drei Jahren gibt es nur noch wenige Corona-Regeln, die derzeit eingehalten werden müssen. Und es fallen immer mehr. Am 31. Januar endete die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Neue Corona-Regeln gibt es auch in Arztpraxen, in denen das Personal keine Maske mehr tragen braucht. Doch wie steht es um die Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen?

Das sagen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen

Tanja Zimmermann, Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrum St. Franziskus in Bad Säckingen: „Über die Dauer der Besucher-Testpflicht können wir bisher nur spekulieren. Konkrete Aussagen liegen uns noch nicht vor.“

Und auch dem Klinikum Hochrhein in Waldshut sei nichts Konkretes bekannt. Hygienefachkraft Marina Eisenkolb: „Bislang ist uns keine Lockerung der Testpflicht bekannt. Gemäß Infektionsschutzgesetz läuft diese noch bis April.“ Genauer gesagt, bis zum 7. April. Stand jetzt endet das Infektionsgesetz dann.

Besuchsregeln im Krankenhaus Unabhängig vom Impfstatus benötigt jeder Besucher ab dem 1. Lebensjahr, der das Klinikum Hochrhein betreten möchte, einen Nachweis über einen negativen Antigen-Schnelltest (kein Selbsttest, nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden). Im gesamten Klinikum herrscht ununterbrochene FFP2-Maskenpflicht.

Begleitpersonen in den Sprechstunden und Ambulanzen benötigen ebenfalls einen Nachweis über einen negativen Antigen-Schnelltest (kein Selbsttest, nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden), heißt es auf der Homepage des Klinikums.

Ausnahmen und Sonderfälle: Die Besuchsregelung von Intensivpatienten erfolgt nach individueller Absprache. Begleitpersonen zur Geburt können im Klinikum getestet werden.

In der Notaufnahme des Klinikums herrscht ein absolutes Besuchsverbot, ebenso wiein den Covid-Bereichen des Klinikums. Die Angehörigen von sterbenden Patienten erhalten auch weiterhin eine Ausnahme von den aktuellen Regelungen und werden vom Klinikum entsprechend informiert.

Die Besuchszeiten sind Montag bis Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Was passiert, wenn das Testzentrum vor dem Krankenhaus in Waldshut seinen Betrieb vorher einstellen würde?

Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer des Klinikums Hochrhein: „Das Infektionsschutzgesetz gibt eine Testpflicht für Besuche im Krankenhaus vor. Allerdings können wir im Krankenhaus diese Testungen für Besucher nicht leisten. Wir setzen aktuell alle verfügbaren personellen Ressourcen dafür ein, die Versorgung der Patienten zu sichern. Im Unterschied zu den Testzentren bekommen wir die Tests zudem nicht refinanziert.“

Wöchentlich nutzen hunderte Besucher des Klinikums Hochrhein (im Hintergrund) die Corona-Teststation auf dem Waldshuter Viehmarktplatz. | Bild: Völk, Melanie

Geschäftsführer des Klinikums Hochrhein wünscht sich Ende der Testpflicht

Hans-Peter Schlaudt: „Aufgrund der aktuellen COVID-Lage wäre es wünschenswert, dass die Testpflicht für Besucher entfällt, die ja ohnehin noch eine FFP2-Maske tragen müssen.“ Auch Tanja Zimmermann gibt zu bedenken: „Letztendlich ist es so, dass sich die Menschen, die bei uns leben, auch überall sonst, wo es keine Testpflicht gibt, anstecken und das Virus ins Haus bringen könnten. Die Menschen sind natürlich auch außerhalb des Hauses unterwegs und könnten sich letztendlich auch überall sonst anstecken und das Virus ins Haus bringen.“

Was sagt das Testzentrum Medix, das vor dem Krankenhaus in Waldshut, in Tiengen und Bad Säckingen Teststellen bietet:

Hier ist die Antwort kurz: Nichts. Die Betreiberin möchte sich nicht äußern. Auch nicht darüber, wie viele Menschen täglich im Schnitt getestet werden. Fest steht, dass im Klinikum hunderte Besucher wöchentlich kommen, die alle einen Test nachweisen müssen.

Spontanbesuche werden durch Testpflicht eingeschränkt

Tanja Zimmermann weiß: „Das Virus stellt sicherlich ein Hindernis dar, zum Beispiel für spontane Kurzbesuche. Manchmal ist man vielleicht auf dem Heimweg von der Arbeit und hätte noch eine halbe Stunde Zeit, die Mutter oder den Vater spontan zu besuchen, wenn diese halbe Stunde jedoch für die Durchführung eines Tests benötigt wird, fällt der Besuch meistens eher aus. Besuche müssen nach wie vor geplant und nach Öffnungszeiten der Teststellen oder den von uns angebotenen Testzeiten gerichtet werden. Das sorgt durchaus dafür, dass die bei uns lebenden Menschen leider weniger Besuche erhalten.“