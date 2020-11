von SK

Über teils aggressiv auftretende Maskenverweigerer auf Recyclinghöfen des Landkreises Waldshut hat das Landratsamt berichtet. Die Behörde erklärte in einer Medienmitteilung: „Leider ist es in letzter Zeit häufiger vorgekommen, dass sich Besucher der Recyclinghöfe nicht an die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen gehalten haben. Dies betrifft insbesondere das Tragen von Mund-Nasen-Schutz.

Mehrfach weigerten sich Besucher, die ihren Abfall zur Entsorgung brachten, die Schutzmaske zu tragen. Recyclinghofbetreuer, die sie auf das Fehlverhalten hingewiesen haben, wurden beschimpft und beleidigt.“ Das Landratsamt hat aus diesem Anlass erneut daraufhin hingewiesen, dass es sich bei den Recyclinghöfen um öffentliche Einrichtungen handelt, bei der die Infektionsschutzregeln gelten.

Wer diese nicht einhält, müsse mit einem Verweis und einem Betretungsverbot rechnen. Das Landratsamt: „Ferner bitten wir, unsere Mitarbeiter, die unter erschwerten Bedingungen dafür sorgen, dass die Abläufe auf den Recyclinghöfen funktionieren, mit dem notwendigen und selbstverständlichen Respekt zu behandeln.“