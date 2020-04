von Charlotte Fröse und Andreas Gerber

Die Maryan Beachwear Group aus Murg konfektioniert in ihrem Muster-Atelier seit über einem Monat keine Badeanzüge und Bikinis, sondern hier werden nun nach dem FFP2-Standard zertifizierte Atemschutzmasken während der Pandemie zur Bekämpfung des Covid-19-Virus hergestellt. Pressesprecherin Janina Lossen berichtet, dass die wöchentlichen Kapazität an Masken im Dreischichtbetrieb rund 10.000 Stück beträgt. Allerdings werden die Masken im Auftrag des Landes Baden-Württemberg gefertigten und sie sind für medizinisches Fachpersonal zugelassen und vorgesehen. Die Verteilung erfolgt ausschließlich über das Land Baden-Württemberg. „Endverbraucher können die Masken über uns nicht beziehen“, erklärt Janina Lossen.

Allerdings gibt es bei der Murger Firma Überlegungen, für den Normalverbraucher Alltagsmasken zu produzieren, berichtet sie. Ob und wann dies zum Tragen komme, könne derzeit noch nicht definitiv gesagt werden. „Wir sind dabei dies auszuloten“, betont Janina Lossen. Der Verkauf an Privatpersonen könnte zukünftig gegebenenfalls über das Maryan Beachwear Factory Outlet in Laufenburg erfolgen.

Auch die in Luttingen ansässige Firma W. Dimer ist vor gut einem Monat in die Produktion von Alltags- oder Behelfsmasken für den Einmalgebrauch eingestiegen, wie Gerlinde Dannberger von der Marketingabteilung berichtet. Das Unternehmen verfügt über 80 Jahre Erfahrung in der Zellstoffwatte- und Schaumstoffverarbeitung. Erhältlich sind die Masken über den Online-Shop der Firma unter www.dapura.de. Die Masken unter der Bezeichnung „Behelfsmaske Dimer Easy“ werden im Paket zu 100 oder 20 Stück angeboten.

Alltags- oder Behelfsmasken für den Einmalgebrauch werden bei der Firma Dimer in Luttingen hergestellt. | Bild: W. Dimer GmbH

Auch die Bad Säckinger Industriewäscherei Geiger Textil hat einen Mundschutz entwickelt. Hergestellt ist er aus einem so genannten Polyesterfunktionsgewebe. Das sei ein Reinraumstoff, der in entsprechender Schutzkleidung Verwendung finde, so Thomas Geiger, beispielsweise für die Schutzkleidungen in Reinräumen der Pharmakunden. „Die Masken sind aber nicht schutzklassenzertifiziert“, erklärte Jochen Geiger bereits vor vier Wochen. Das Verfahren würde viel zu lange gehen.

Die für infektiöse Bereiche gedachten Masken der Schutzklassen FFP2 oder FFP3 könne Geiger Textil nicht anbieten. Aber ihre Masken seien unter anderem für Pflegepersonal gedacht oder etwa für Mitarbeiter in Behörden oder Firmen mit Personenkontakt. Die Anfragen danach seien groß. Der zweite Maskentyp wird aus einem weniger hochwertigen Baumwoll-Polyester-Gewebe hergestellt.

Bei der Firma Global Safety Textiles in Murg, sie entwickelt und produziert Airbags, Airbaggewebe und technische Textilien, wird derzeit noch geprüft, ob eine Produktion von Masken für den privaten oder den medizinischen Bereich möglich ist, wie die Firma auf Nachfrage mitteilte. Für den Eigenbedarf innerhalb der Firma wurden bereits schon Masken hergestellt. Die Alltagstauglichkeit werde derzeit geprüft, so ein Sprecher der Firma.

Auch bei der Laufenburger Firma Royalin GmbH, sie stellt hochwertige Vliesstoffe für technische Anwendungen her, läuft derzeit ein Test mit einem Material, das möglicherweise für eine Einwegmaske geeignet sein könnte. „Wir testen ein Filtermembran“, erklärte Geschäftsführer Robin Eisele auf Anfrage. Allerdings schränkt er ein, dass dies dann Masken ohne Zertifikat seien.

Hier gibt es Mund- und Nasenschutz Stadtverwaltung Bad Säckingen Die Stadtverwaltung Bad Säckingen verkauft der Bürgerschaft maximal 2 Masken pro Person gegen Rechnung. Eine wiederverwertbare Maske kostet 5 Euro plus Porto. Die Bestellung erfolgt per E-Mail unter masken@bad-saeckingen.de, die bestellte Ware wird mit der Rechnung per Post versandt. Förderverein Pro Spital Der Förderverein Pro-Spital in Bad Säckingen gibt am Mittwoch, 29. April, und am Samstag, 2. Mai, von 9 bis 12 Uhr an einem Stand in der Steinbrückstraße bestellte Gesichtsmasken aus. Weitere Bestellungen werden nicht angenommen. Nachbarschaftshilfe Wallbach Die Wallbacher Nachbarschaftshilfe bietet in der Wallbacher Filiale der Bäckerei Pfeiffer selbstgenähte Masken an. Wer Masken nähen will, kann sich unter 07761/18 50 melden. Fertige Masken nehmen Fred Rünzi, Hauptstraße 14, und Klaus-Konrad Umbreit, Schwyzerweg 10, entgegen. Freundeskreis Städtepartnerschaften Wehr Der Freundeskreis Städtepartnerschaften Wehr näht wiederverwertbare und waschbare Gesichtsmasken. Diese können für 5 Euro bezogen werden. Der Erlös kommt gänzlich der Partnerschaftsarbeit mit Bandol, Nettuno und Onex zugute. Vorbestellungen bei Roland Fricker unter 07762/8866 und roland.fricker@web.de. TV Laufenburg Der TV Laufenburg stellt seinen Mitgliedern kostenlos selbstgenähte Mundmasken zur Verfügung. Interessenten können sich per E-Mail (birgit.inge.schmidt@gmx.de) und telefonisch unter 07763/205 44 melden. Frauengemeinschaft Segeten Die Frauengemeinschaft Segeten hat unter Koordination von Claudia Huber Schutzmasken für die Bewohner des Dorfes genäht. Die Masken werden mit Tipps zur richtigen Handhabung und Reinigung kostenlos an die Mitbewohner im Dorf verteilt.