von sk

Waldshut-Tiengen/Küssaberg/Stühlingen: Vier Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Über das verlängerte Wochenende haben Polizei und Zoll im östlichen Landkreis Waldshut vier mutmaßliche Fahrten unter Drogeneinfluss beendet. Bei allen Fahrern wurde eine Blutprobe erhoben.

Küssaberg: Bei einer Kontrolle am Freitagabend, 30. September, in Küssaberg-Kadelburg, bemerkte eine Polizeistreife bei einem 24 Jahre alten Autofahrer typische Anzeichen eines Drogenkonsums. Der Schnelltest fiel der positiv auf die Beeinflussung durch THC aus.

Ebenfalls in Kadelburg war am Samstag, 1. Oktober gegen 22:30 Uhr, ein zweiter Autofahrer auffällig. „Penetranter Cannabisgeruch aus dem Innenraum war ein Hinweis, der zweite ein positiver Drogentest auf THC. Der 20-jährige übergab dann auch eine kleine mitgeführte Menge an Cannabis freiwillig den kontrollierenden Beamten“, schreibt die Polizei.

Waldshut: Am Grenzübergang in Waldshut war am Montagmittag, 3. Oktober, für einen 24-jährigen Autofahrer Schluss. Eine kleine Menge Marihuana fand sich im Auto, zudem hatte der Fahrer keinen in Deutschland gültigen Führerschein und stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss, was wiederum ein Drogentest bestätigte.

Klettgau: Am Montagabend war in Klettgau-Erzingen eine 24-jährige Autofahrerin vom Zoll kontrolliert worden. Ein Drogentest bestätigte laut Polizei eine mutmaßliche Beeinflussung durch Drogen.

Waldshut-Tiengen: Amtsgericht verurteilt betrunkenen Lastwagenfahrer

Bei einer Trunkenheitsfahrt am 24. September hat ein Lastwagenfahrer im Gewerbepark Hochrhein einen hohen Schaden verursacht. Jetzt wurde er vor dem Amtsgericht Waldshut-Tiengen verurteilt.

Hohentengen: Autofahrerin prallt gegen Baum und verletzt sich leicht

Eine Autofahrerin ist am Montag, 3. Oktober, gegen 17.45 Uhr, auf der L 161 zwischen Reckingen und Lienheim gegen einen Baum geprallt. Die 27-jährige Frau verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik verlegt.

Laut Polizei war sie aus bislang unbekannter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Auto kollidierte frontal mit einem Baum. Die leicht verletzte Autofahrerin konnte sich alleine aus dem schwerbeschädigten Auto befreien.

Den Schaden am Auto gibt die Polizei mit 10.000 Euro an. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Lauchringen: Zeugensuche nach mutmaßlicher Unfallflucht

Zu einer mutmaßlichen Unfallflucht ist es am Samstag, 1. Oktober, gegen 11.45 Uhr, an der Kreuzung Bundesstraße/Martin-Luther-Straße in Unterlauchringen gekommen.

Über den Hergang berichtet die Polizei: Der unbekannte Fahrer eines in Richtung Oberlauchringen fahrenden schwarzen Renault Clio soll rechts geblinkt und seine Geschwindigkeit verringert haben, so dass der Eindruck entstanden sein soll, dass dieser in die Martin-Luther-Straße einbiege.

Ein an dieser Einmündung wartender 33 Jahre alter Ford-Fahrer fuhr deshalb an. Er bemerkte dann, dass der Renault doch geradeaus weiterfuhr und rangierte sein Auto zurück. Dabei kollidierte er mit einem dahinter wartenden VW. Der Renault-Fahrer setzte seine Fahrt fort, obwohl er noch dem in der Straße stehenden Ford ausweichen musste. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751/831 60) bittet Zeugen, sich zu melden.

Ühlingen-Birkendorf: Bewohner muss nach Brand in Wohnhaus ins Krankenhaus

Zu einem Schmorbrand ist es am Freitagabend, 30. September, in einem Wohnhaus in Hürrlingen gekommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll ein Defekt an der Stromzuleitung zu einem Kurzschluss im Haus geführt haben, teilt die Polizei mit.

In der Folge verrauchte das Haus stark, ein offenes Feuer gab es nicht. Ein Bewohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, dürfte das Geschehen aber unversehrt überstanden haben, so die Polizei. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf mit 21 Kameraden und drei Fahrzeugen im Einsatz.