Der Landkreis Lörrach hat am Donnerstag, 22. Oktober, mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 54,6 den kritischen Grenzwert von 50 deutlich überschritten. Ein rasanter Anstieg, denn erst am Dienstag, 20. Oktober, war der erste Grenzwert der 7-Tages-Inzidenz überschritten worden. Entsprechend den Vorgaben des Sozialministeriums werden nun die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verschärft, wie das Landratsamt in einer Mitteilung informiert.

Sperrstunde und Ausweitung der Maskenpflicht

Das Landratsamt Lörrach wird eine landkreisweite Sperrstunde ab 23 Uhr für die Gastronomie verfügen. Darüber hinaus wird eine allgemeine Maskenpflicht auch auf Märkten eingeführt. Das bedeutet eine weitere Verschärfung der erst am vergangenen Wochenende erlassenen neuen Corona-Verordnung des Landes. Die Corona-Allgemeinverfügung des Landkreises wurde noch am Donnerstag erlassen und gilt ab Freitag, 23. Oktober.

Unterstützung durch die Bundeswehr

Für die notwendige Kontaktnachverfolgung seien laut Information des Landratsamts mittlerweile nicht nur zahlreiche Mitarbeitende des Landratsamts aus anderen Bereichen dem Gesundheitsamt zugeteilt, sondern zwischenzeitlich ebenfalls die Hilfe der Bundeswehr angefordert worden. So sollen ab kommender Woche insgesamt zwei Dreier-Teams der Deutsch-Französischen Brigade die Arbeit des Gesundheitsamts in der Kontaktnachverfolgung unterstützen.

„Das Gesundheitsamt arbeitet unter Hochdruck und kommt mittlerweile an die Grenzen des Leistbaren. Ich bin daher sehr froh über die Unterstützung der Bundeswehr„, wird Landrätin Marion Dammann dazu in der Mitteilung des Landkreises zitiert.

Corona-Lage im Kreis Lörrach am 22. Oktober Am 22. Oktober wurden dem Gesundheitsamt 39 neue Infektionsfälle gemeldet. Im Moment werden noch vier Personen mit Covid-19-Infektion im Krankenhaus behandelt. Keine der Personen muss derzeit beatmet werden. Neun Personen wurden seit gestern aus der Quarantäne entlassen und gelten damit als genesen. Die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis steigt damit auf 139. Insgesamt liegt die Zahl der infizierten Personen seit Ausbruch der Pandemie nun bei 1093, davon gelten 889 Personen wieder als genesen. Im Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung verstorben sind weiterhin insgesamt 65 Personen. Neben den aktiven Fällen befinden sich immer auch deren direkte Kontaktpersonen in häuslicher Isolation. Hierbei handelt es sich mittlerweile um 814 Personen. Der Grenzwert Im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie-Entwicklung informiert das Land Baden-Württemberg (Stand: 22. Oktober 2020): „Mit dem Beschluss zwischen Bund und Ländern zu Maßnahmen der Eindämmung der COVID-19-Epidemie vom 6. Mai 2020 wurde die 7-Tage-Inzidenz als Messzahl für eine Bewertung des Infektionsgeschehens und entsprechender Kontrollmaßnahmen festgelegt. Sie entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner und liegt für Baden-Württemberg aktuell im Durchschnitt bei 61,2. In Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage sollen vom jeweils zuständigen Gesundheitsamt, je nach regionaler Lage, in Absprache mit den Landesbehörden entsprechende beschränkende Maßnahmen gegen den schnellen Anstieg der Infektionsrate ergriffen werden.“

Dringender Appell der Landrätin

Marion Dammann wendet sich angesichts der aktuellen Infektions-Lage direkt an die Bevölkerung: „Wenn wir jedoch verhindern wollen, dass die Zahlen weiterhin auch bei uns im Landkreis so rasant steigen, ist nun jeder Einzelne gefordert. Ich kann nur eindringlich darum bitten: Halten Sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln, tragen Sie wenn möglich in der Öffentlichkeit einen Mund-Nasen-Schutz.“

Die Landrätin gibt zu bedenken: „Noch sind die Zahlen der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten moderat. Aber auch das kann sich wieder schnell ändern. Es kommt nun auf die Solidarität von uns allen an, wenn wir die Situation im Griff behalten wollen, ohne das öffentliche Leben noch stärker einzuschränken.“

