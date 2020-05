Hochrhein vor 27 Minuten

Komposterde ist wertvoll. Gartenexperte Edgar Koller gibt Tipps zur Herstellung und Pflege

In vielen Gärten am Hochrhein steht ein Komposthaufen. Doch wie wird er richtig angelegt und gepflegt? Das weiß Garten-Experte Edgar Koller aus Wutöschingen-Schwerzen. Er gibt Tipps und verrät, was auf den Kompost darf und was nicht.