Hochrhein vor 52 Minuten

Ab in den Garten! Dieser Experte vom Hochrhein weiß, was jetzt zu tun ist

Mit dem richtigen Anbauplan erfolgreich eigenes Gemüse anbauen und im Sommer einen blühenden Garten genießen: Edgar Koller aus Wutöschingen erklärt, an was Hobbygärtner nun denken müssen und was sie unbedingt vermeiden sollten.