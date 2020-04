Mit kranken Stacheltieren kennt Thomas Binkert sich aus. Seit mittlerweile mehr als acht Jahren betreiben er und seine Lebensgefährtin Nadine Siebert ehrenamtlich eine Igelstation auf dem Gelände der früheren Zimmerei seines Großvaters an der Neumattstraße in Tiengen. Was das Paar derzeit erlebt, schockiert jedoch selbst den erfahrenen Tierschützer: „Wir bekommen momentan laufend ausgehungerte und dehydrierte Igel“, schreibt er unserer Zeitung.

In den vergangenen zwei Wochen habe seine Rettungsstation 15 kleine Igel aufgenommen, präzisiert Binkert auf Nachfrage. Meist wurden die zwischen 400 und 500 Gramm leichten Tiere von Gartenbesitzern gebracht. „Sie waren total schwach“, erzählt der hauptberufliche Lokomotivführer.

Thomas Binkert und seine Lebensgefährtin päppeln die Igel wieder auf, indem sie ihnen zunächst Glukose spritzen und Wasser in den Mund träufeln. „Danach fressen sie wie die Scheunendrescher“, sagt er schmunzelnd. Vor der Stärkung seien die Tiere zu schwach zur Nahrungsaufnahme.

Thomas Binkert päppelt seit Jahren kleine Igel auf. Aktuell werden viele dehydrierte Tiere in seine Igelstation in Tiengen gebracht. (Archivfoto) | Bild: Schlichter, Juliane

Damit die Igel gar nicht erst in eine solche Notlage geraten, wendet sich Thomas Binkert mit einem dringenden Appell an alle Garten- und Grundstücksbesitzer: „Stellen Sie bitte Wasserschalen auf.“ Gerade in Trockenzeiten. „Es hat schon lange nicht mehr geregnet. Das ist beunruhigend“, findet der Tierschützer.

Eine Wasserschale, über die sich nicht nur Igel, sondern auch Vögel und Eichhörnchen freuen, müsse man nicht extra kaufen, sagt Binkert. „Es tut auch ein Untersetzer für Blumentöpfe.“ Und wer ein besonders großes Herz für Igel zeigen möchte, könne ein Igelhaus mit einem Schälchen Katzentrockenfutter aufstellen, schlägt der Igelexperte vor.

Kontakt zur Igelstation Wer einen Igel im eigenen Garten findet, sollte überprüfen, ob das Tier sich in Not befindet. Ein klarer Hinweis auf eine Notsituation ist, wenn die nachtaktiven Säugetiere tagsüber unterwegs sind. Wer sich das eigenhändige Aufpäppeln eines Igels nicht zutraut, sollte das Tier lieber zu einer Igelstation oder einem Tierarzt bringen. Kontakt zu Thomas Binkert und seiner ehrenamtlichen Igelstation gibt es unter der Mobilfunknummer 0173/6716126. Informationen gibt es auch auf der Internetseite des bundesweiten Vereins Pro Igel (www.pro-igel.de), in dessen Vorstand sich Thomas Binkert und seine Lebensgefährtin Nadine Siebert sich engagieren.