Sämtliche Impftermine im Kreisimpfzentrum in der Stadthalle Tiengen (KIZ) sind bis einschließlich 5. März ausgebucht. Wie das Landratsamt informiert, können neue Termine voraussichtlich wieder ab dem 5. März gebucht werden.

1170 Impfdosen in der Woche

Der Hintergrund: Es fehlt weiter am Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV-2. „Derzeit stehen dem KIZ wöchentlich nur insgesamt 1170 Impfdosen zur Verfügung“, teilt das Landratsamt mit. Davon seien 585 Dosen für die Erstimpfungen und 585 für die Zweitimpfungen bestimmt.

Impftermin buchen Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Vergabe der Impftermine zentral über das Land gesteuert wird (Tel. 116 117 und Homepage: www.impfterminservice.de ). Das heißt, weder das KIZ noch das Landratsamt können Impftermine vergeben. Die große Nachfrage nach einer Impfung einerseits und die Tatsache, dass weiterhin zu wenig Impfstoff vorhanden ist, führt dazu, dass bis 5. März keine weiteren Termine vergeben werden können.

70 Prozent der verfügbaren Impfungen werden demnach an über 80-Jährige sowie an pflegebedürftige Personen abgegeben, die in teilstationären Alten- und Pflegeeinrichtungen behandelt, betreut oder gepflegt werden. Diese Personengruppe wird teilweise über die Mobilen Teams des KIZ sowie teilweise im KIZ in Tiengen geimpft. Die restlichen 30 Prozent der Impfdosen gehe laut Informationen des Landratsamts an Mitarbeiter medizinischer Einrichtungen, mit einem sehr hohen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus.

220 Impftermine im KIZ

Aktuell werden rund 220 Impftermine pro Woche für die Impfungen im KIZ freigegeben. Für die kommenden drei Wochen wurden am 12. Februar 660 Termine veröffentlicht und deren Buchung freigeschaltet. Diese waren innerhalb einer Stunde ausgebucht. Die Impfungen über die Mobilen Impfteams werden mit den Einrichtungen direkt geplant.

„Sobald der Landkreis vom Land mehr Impfstoff geliefert bekommt, werden die Kapazitäten im KIZ sofort hochgefahren“, so das Landratsamt.

Hochrhein Corona-Infektionszahlen am Hochrhein auf dem Tiefststand – doch es droht eine unsichtbare dritte Welle Das könnte Sie auch interessieren