Corona-Impfung in den Pflegeheimen: Zwischen Lob, Kritik und der Frage, wann die Bewohner tatsächlich vor Covid-19 geschützt sein sollen

Wie steht es um die Impfungen in den Pflegeheimen im Kreis Waldshut? Wann ist mit einem Schutz der Bewohnenden vor Covid-19 zu rechnen? Und vor welchen Herausforderungen stehen Pflegekräfte in dieser Zeit? Olaf Boettcher, Pandemiebauftragter im Kreis Waldshut, und Hartmut Fricke, Geschäftsführer des Pflegeheims St. Franziskus in Bad Säckingen, geben Antworten.