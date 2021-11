In den vergangenen Wochen wurden vermehrt größere Mengen Müll in den Wäldern des Landkreises abgelagert. Die Mitarbeiter des Kreisforstamts sichteten unter anderem abgestellte Müllsäcke, Altreifen und Sperrmüll: „Besonders an den Waldeingängen wird immer wieder unrechtmäßig entsorgter Unrat gefunden. Außerdem wird Abfall versteckt in den Wäldern abgeladen. Die teils großen Mengen lassen darauf schließen, dass der Kehricht mit Traktoren in den Wald gefahren wurde“, informiert das Landratsamt Waldshut.

Warum sind Gartenabfälle riskant?

Auch Gartenabfälle werden regelmäßig im Wald entsorgt. Sie fördern die Verbreitung von eingeführten, nicht heimischen (Zier-)Pflanzen, wie dem Indischen Springkraut oder der Knöterich-Arten. Durch ihre enorme Wuchskraft sind viele dieser als Neophyten bezeichneten Pflanzen eine Gefahr für die heimische Flora. Die Bekämpfung solcher Pflanzen ist sehr aufwändig und es entstehen erhebliche Kosten.

Welche Probleme bestehen bei Bauschutt?

Unter dem entsorgten Müll ist laut Landratsamt häufig auch Bauschutt, welcher bisweilen für die Befestigung von Fahrwegen genutzt wird. Aufgrund der Bedenklichkeit des Materials ist sowohl die Abladung als auch die Nutzung als Befestigung verboten. Denn durch den Regen können giftige, im Bauschutt enthaltene Stoffe ausgewaschen werden und auf diesem Weg in die Waldböden gelangen.

Welche Gefahren bestehen generell?

Das Kreisforstamt Waldshut weist darauf hin, dass die Entsorgung von Abfall im Wald, in der freien Landschaft oder auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen eine Ordnungswidrigkeit ist. Denn die illegale Entsorgung von Abfällen aller Art ist nicht nur unschön sondern auch umweltschädlich und kann zur Gefahr für Wildtiere werden. Diese können sich verfangen und infolgedessen zu Tode kommen. Ebenfalls nicht außer Acht zu lassen: Bei der Beseitigung entstehen Kosten, die der Steuerzahler zu tragen hat.

Welche Bußgelder drohen den Müllsündern?

Wie hoch das Bußgeld ausfällt, ist abhängig von der Menge und der Art des Mülls. Für illegal entsorgten Bauschutt beträgt das Bußgeld zwischen 100 und bis zu 10.000 Euro (mehr als fünf Kubikmeter). Aber auch weggeworfene Glasflaschen, Hausmüll und Altreifen können den Verursacher teuer zu stehen kommen. Hier eine Übersicht: