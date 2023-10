Der 15. Oktober ist der internationale Gedenktag für Sternenkinder. Das sind Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Diesen Gedenktag hat der SPD-Kreisverband Waldshut zum Anlass genommen, einen Antrag für den Landesparteitag einzureichen. Die Überschrift formuliert die Kernforderung der Sozialdemokraten: „Unterstützung für Eltern von Sternenkindern ausbauen“. Der Kreisvorsitzende Peter Schallmayer zeigt sich in einer Mitteilung zuversichtlich, die Delegierten am 21. Oktober in Heilbronn überzeugen zu können: „Es gibt viele Betroffene und sie fühlen sich alleingelassen. Das müssen wir dringend ändern.“

Konkret fordern die Genossen, das Thema in der Hebammenausbildung an baden-württembergischen Universitäten und Hochschulen zu vertiefen. „Außerdem wollen wir eine zentralen Anlaufstelle für Betroffene in Baden-Württemberg schaffen“, so Schallmayer. Das erleichtere auch die Herausgabe von Informationsmaterialien aus einer Hand. Schließlich soll ein Expertenrat auf Landesebene eingesetzt werden, der Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten erarbeitet. „Und das für Betroffene und Ehrenamtliche gleichermaßen“, so der Kreisvorsitzende.

Auch wenn der Anteil der Totgeburten in Deutschland laut Statistischem Bundesamt bei 4,4 Prozent liege und der Anteil der Fehlgeburten laut pro familia Baden-Württemberg bei 20 bis 30 Prozent aller Schwangerschaften: „Hilfe bekommen Betroffene zum größten Teil nur von Kirchen, Vereinen und Selbsthilfegruppen“, sagt auch Mirko Maier, Mitglied des Kreisvorstands, und Vater eines Sternenkinds. „Diese Organisationen leisten großartige Arbeit.“

Im Vorfeld habe man einige Gespräche geführt, um den Antrag gut vorzubereiten – etwa mit dem Verein Sternenkinder in Freiburg oder der medizinischen Fakultät der Universität Freiburg. „Da haben wir vor allem eins gehört: Das Thema ist ein Tabu und das hilft den Betroffenen absolut nicht“, sagt Maier. Es gehe auch darum, auf die Existenz von Sternenkindern hinzuweisen und für Unterstützung von staatlicher Seite zu sorgen.