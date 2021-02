von sk

Der Landkreis erhält in den kommenden Wochen eine umfangreiche Menge des AstraZeneca-Impfstoffs. Dadurch können im Kreisimpfzentrum (KIZ) bis voraussichtlich Ende April pro Woche 1600 Impftermine an drei Tagen die Woche (Montag, Dienstag und Donnerstag) vergeben werden, teilt das Landratsamt mit.

Für Donnerstag, 25. Februar, stehen weitere 250 Impftermine im KIZ zur Verfügung. Die zusätzlichen Termine werden im Laufe des heutigen Mittwochs freigeschalten.

Impftermine buchen Die Impftermine können über die Telefonnummer 116 117 gebucht werden sowie über www.impfterminservice.de . Es gilt laut Landratsamt zu beachten, dass die Terminservice-Seite noch nicht aktualisiert ist. Es ist daher vorläufig erforderlich, dass Impfberechtigte aus der genannten Personengruppe der Stufe 2 angeben, der Personengruppen der höchsten Priorität anzugehören. Hierbei ist es wichtig, die Altersangabe zu beachten, da nur Personen der Personengruppe 2 im Alter zwischen 18 und 64 impfberechtigt sind. Über die Impfung entscheidet das KIZ.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass für den AstraZeneca-Impfstoff nur folgende Personen impfberechtigt sind: Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren aus den Personengruppen der Priorität 1 sowie folgende Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren aus der Stufe 2 der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission:

Personen mit einer Arbeitgeberbescheinigung über die Tätigkeit

in der Pflege bei einem ambulanten Pflegedienst

auf einer Intensivstation

in der Radiologie

in der Notaufnahme

als Anästhesist/Anästhesiepfleger in einem Klinikum

in einem Dialysezentrum

in einer Corona-Schwerpunkt-Praxis / Corona-Zahnarzt-Schwerpunktpraxis

in der Onkologie / Transplantationsmedizin

Personen ab 18 bis 64 Jahren mit einer Arbeitgeberbescheinigung

von einem Krankenhaus, einer Arztpraxis, Zahnarztpraxis, Physio-, Ergotherapie, Podologie, Hebammen

von einem Blut- und Plasmaspendedienst mit Patientenkontakt

von einem Abstrichzentrum

des Gesundheitsamtes mit Patientenkontakt

von einem Anbieter des Hausnotrufdienstes

einer JVA / forensischen Psychatrie

über die Tätigkeit in der stationären Suchtbehandlung und –reha

über die Tätigkeit in einer Behinderteneinrichtung / Demenzeinrichtung

einer Schule / eines Kindergartens

über die Tätigkeit als Tageseltern (auch Auszubildende und Studierende)

Trisomie 21 (Down-Syndrom)

Personen der Priorität 1 Neben den über 80-Jährigen gehören folgende Personen der Prioritätsgruppe an: Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind.

Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen oder pflegen.

Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr hohen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, insbesondere auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, in Rettungsdiensten, als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, in den Impfzentren sowie in Bereichen, in denen für eine Infektion mit dem Coronavirus relevante

aerosolgenerierende Tätigkeiten durchgeführt werden.

Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandeln, betreuen oder pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus

besteht, insbesondere in der Onkologie oder Transplantationsmedizin.