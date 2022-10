Waldshut: Autofahrerin will sich Zigarette anzünden und fährt gegen Randstein

Weil sie durch das Anzünden einer Zigarette kurz abgelenkt war, hat eine Frau am Samstag 29. Oktober, gegen 19.20 Uhr auf der B 34 einen Unfall verursacht. Dabei wurde die 30-Jährige leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau mit ihrem Auto aus Richtung Dogern in Fahrtrichtung Waldshuter Innenstadt.

Während der Fahrt zündete sie sich nach eigenen Angaben eine Zigarette an. Dabei war sie einen kurzen Moment abgelenkt und kam auf die linke Fahrbahnseite. Daraufhin lenkte sie stark nach rechts und touchierte den Randstein der Fahrbahn.

Das Fahrzeug drehte sich um seine eigene Achse und kollidierte weiter mit einem Geländer, welches durchbrochen wurde. Das Fahrzeug kam an der Spitze zu einer Böschung in Richtung Rhein zum Stehen. Der Renault der 30-Jährigen erlitt laut Angaben der Polizei einen wirtschaftlichen Totalschaden von rund 5000 Euro.

Bad Säckingen: Unbekannte schlagen Fensterscheiben von Vereinsheim ein

Unbekannte haben durch Tritte und Schläge mit einem Holzstock mehrere Rollläden und die dahinter befindlichen Fensterscheiben eines Vereinsheims „Am Rheinuferweg“ beschädigt. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr, und Samstag, 29. Oktober, 13 Uhr. Ein Holzstock blieb in einer Fensterscheibe stecken.

Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter in das Vereinsheim gelangt sind. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum am Rheinuferweg gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Weil am Rhein Kanülen in Hähnchenteilen: Spaziergängerin findet in Weil am Rhein 18 Giftköder Das könnte Sie auch interessieren

Waldshut: Unbekannter zersticht Autoreifen

Drei Reifen wurde an einem Fahrzeug in der Wallstraße Waldshut beschädigt. Die Polizei gibt den Tatzeitraum zwischen Freitag, 28. Oktober, 18 Uhr, und Samstag, 29. Oktober, 9.30 Uhr, an. An den beiden Rädern auf der Fahrerseite konnten Einstichstellen festgestellt werden, am dritten war die Luft raus.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/831 65 31) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Wallstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Tiengen: Öl-Brand löst Feuerwehreinsatz aus

Heißes Öl ist am Samstag, 29. Oktober, gegen 21.20 Uhr beim Kochen in einer Wohnung in der Berliner Straße in Brand geraten.

Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen rückte an, löschte den Kleinbrand und kümmerte sich um die Rauchentwicklung. Vorsorglich war der Rettungsdienst vor Ort, verletzt wurde aber niemand. Der Sachschaden ist laut Polizei derzeit nicht bekannt, die Wohnung blieb bewohnbar.

Weilheim: 17.000 Euro Schaden bei Unfall

Bei einem Unfall in Folge einer Vorfahrtsmissachtung ist am Freitag, 28. Oktober, auf der B 500 ein Schaden von rund 17.000 Euro entstanden. Laut Mitteilung der Polizei fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Alfa Romeo gegen 15.20 Uhr aus Richtung Weilheim auf der K6556 und bog bei Waldhaus auf die B 500 in Richtung Häusern ein.

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Tanklastzuges, der von links aus Richtung Waldshut angefahren kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Den Schaden am Alfa gibt die Polizei mit 12.000 Euro an, den Schaden am Lastwagen mit 5000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 500 musste zeitweise beidseitig gesperrt werden.

Häusern: Motorradfahrer überholen sich gegenseitig und bauen Unfall

Bei einem Unfall am Sonntag, 30. Oktober, in Häusern, wurden zwei Motorradfahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhren die beiden Männer gegen 15.20 Uhr unabhängig voneinander die L 149 in Richtung Häusern.

Der 69 Jahre alte Suzuki Fahrer soll laut eines weiteren Kradfahrers zuvor riskant überholt haben. Im Anschluss versuchte der hinter der Suzuki fahrende 45 Jahre alte BMW-Fahrer den 69-Jährigen wieder zu überholen. Die Überholsituation schaukelte sich daraufhin auf und endete darin, dass beide Motorräder kollidierten, berichtet die Polizei weiter.

Der Suzuki-Fahrer kam auf einer Verkehrsinsel und der BMW-Fahrer im Grünstreifen zu Fall. Beide wurden bei dem Unfall verletzt. Der 69-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber und der 45-Jährige mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Häusern war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die L 149 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Waldshut-Tiengen Polizei erwischt bei Kontrollen 28 Autofahrer mit dem Handy in der Hand Das könnte Sie auch interessieren

Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer weicht Auto aus und baut Unfall

Beim Versuch, einem entgegenkommenden Autofahrer auszuweichen, ist am Samstag, 29. Oktober ein 20-jähriger Motorradfahrer gestürzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein schwarzer Golf gegen 14.30 Uhr auf der L 159 in Richtung Bonndorf.

In Höhe der Stockenmühle kam dieser in einer Linkskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn, woraufhin ein entgegenkommender 20 Jahre alter Kradfahrer stark abbremsen musste und daraufhin stürzte. Er rutschte einen gegenüberliegenden Abhang hinunter und verletzte sich leicht.

An seiner Yamaha entstand laut Angaben der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 8000 Euro. Ein hinter dem 20-Jährigen fahrender Zeuge gab an, dass der schwarze Golf mit zwei männlichen Personen besetzt war. Diese entfernten sich nach dem Unfall, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern.

Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751/896 30) bittet Zeugen, die Hinweise zum Golffahrer geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.