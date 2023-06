Die Menschen im Landkreis Waldshut können sich auf ihre Feuerwehren verlassen. Am Samstag veranstaltete die Feuerwehr Görwihl den Leistungswettkampf der Wehren. 22 Teams aus zehn Gemeinden hatten sich auf die Abnahmen vorbereitet. Rund um die Hotzenwaldhalle wurden die Leistungswettkämpfe für die Abzeichen in Gold, Silber und Bronze ausgetragen. Um Punkt 7 Uhr ging es los. „Anfangen, der Tag ist noch lange“, rief der Schiedsrichterobmann Rolf Küpfer von der Feuerwehr Küssaberg seinen zehn Schiedsrichtern zu. Er war vollen Lobes für die Organisation in Görwihl: „Perfekt, großes Kompliment.“

Gold mit Sonderstufe: Die Kameraden aus Laufenburg errangen, die nur im Kreis Waldshut verliehen Sonderauszeichnung sichtlich mit großer Freude. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Doch für die Heimmannschaft stand der Wettkampf unter keinem guten Stern. Vielleicht waren die Organisation und gleichzeitige Teilnahme am Wettkampf doch etwas viel. Die erste Gruppe überschritt beim Löschangriff das Zeitlimit um nur wenige Sekunden. Besser lief es bei der zweiten Gruppe, die mit zwei neuen Kameraden den Übungsparcours in Angriff genommen hatte. Dieses Mal wurde die Zeitvorgabe um eineinhalb Minuten unterschritten.

Doch die zwei Feuerwehrmänner verzichteten kameradschaftlich auf die Annahme der Gold-Spange. Sie wollen warten, bis ihre Kameraden bei der Wiederholung am kommenden Freitag ihre Prüfung doch noch schaffen. Begleitet werden diese von einer Gruppe aus Wehr, die dasselbe Schicksal beim Silberwettkampf ereilte.

Die Teilnehmer Leistungsabzeichen Gold: Feuerwehr Laufenburg (2 Gruppen für Gold plus Sonderstufe), Görwihl (2 Gruppen). Leistungsabzeichen Silber: Herrischried (2 Gruppen), WF Höganäs (2 Gruppen), Wehr (2 Gruppen). Leistungsabzeichen Bronze: Ühlingen (2 Gruppen), Albbruck (2 Gruppen), Wutöschingen (2 Gruppen), Dachsberg (2 Gruppen), Ibach (2 Gruppen), Görwihl (2 Gruppen)

Platz da: Die Werksfeuerwehr von der Firma Höganäs zeigte einen sehr professionellen Einsatz beim Leistungswettkampf in Görwihl. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Besser erging es den anderen 20 Löschgruppen, die die begehrten Abzeichen von Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger in Empfang nahmen. Eine ganz besondere Auszeichnung bekam die Wehr aus Laufenburg: Unter Führung von Christian Baumgartner errang die Gruppe Gold/Sonderstufe mit dem ältesten Teilnehmer der Veranstaltung, Thomas Lamade. Sie absolvierten den Löschangriff, die technische Hilfeleistung und die theoretische Prüfung schon zum zweiten Mal erfolgreich.

Große Fangemeinde: Die Herrischrieder Feuerwehr hatte einen großen Anhang samt Bürgermeister im Gepäck dabei beim Kampf um Silber. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Bevor sich die Kameraden mit einem kräftigen Schluck aus dem Feuerwehrstiefel und sich ein kühles Bad in der Containermulde gönnen durften, wurde der langjährige Schiedsrichter Bernhard Baumgartner aus Bad Säckingen mit einem Geschenkkorb und großem Beifall in den Ruhestand verabschiedet.