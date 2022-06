von Hans Christof Wagner, AZ

Wenn es während der zwei Jahre Pandemie einen Trend gegeben hat, dann den zum Fahrrad- und E-Bike-Fahren. Wenn jetzt also der Slowup Hochrhein – wegen Corona machte er zwei Jahre hintereinander Pause – am Sonntag, 19. Juni, zurückkehrt, könnte es voll werden auf den beidseits für Autos und Lastwagen gesperrten Straßen zwischen Stein–Bad Säckingen und den beiden Laufenburg. Den Veranstalter, den Verein Slowup Hochrhein, dürfte es freuen.

Mit dem Trend zum Zweirad und einem gewissen Nachholbedarf als Rückenwind rechnet der Verein für die 17. Auflage auch mit bis zu 30.000 Teilnehmern. Geschäftsführer Wendel Hilti sagt: „Die Leute haben das wirklich vermisst. Wir freuen uns sehr, dass wir 2022 wieder am Start sind.“

Darauf müssen Autofahrer während des Slowups achten A 98 und B 34 gesperrt Der Slow-up hat massive Beschränkungen für den motorisierten Verkehr zur Folge. So ist am Sonntag, 19. Juni, die A 98/B 34 zwischen den Anschlussstellen Laufenburg/Grunholz und Murg/Rothaus voraussichtlich von 9 bis 18.30 Uhr komplett für den motorisierten Verkehr gesperrt, ebenso die L 154 zwischen der Einmündung Hauptstraße in Laufenburg und der Einmüdung der Waldshuter Straße in die L 154/B34 in Bad Säckingen. Der Durchgangsverkehr wird voraussichtlich wieder über Hochsal, Rotzel, Oberwihl, Rickenbach, Rippolingen und Bad Säckingen umgeleitet. Die Erreichbarkeit der Kommunen In Laufenburg, Murg und Bad Säckingen sind Gebiete südlich der Slow-up-Strecke mit dem Auto nicht oder nur erschwert erreichbar. Grenzübergänge erreichbar Die Hochrheinbrücke und der Grenzübergang in Laufenburg können benutzt werden, ebenso die Fridolinsbrücke und der Grenzübergang in Bad Säckingen.

Nach zwei Jahren Zwangspause ist der Slowup zurück. Aber dass er 2022 stattfinden kann, war für den Verein definitiv erst Ende März klar. So stand längst nicht so viel Zeit zur Vorbereitung zur Verfügung wie sonst. Knackpunkte waren: Sind die bisherigen Sponsoren wieder mit dabei? Können die Vereine die Festwirtschaften entlang der Strecke wieder stemmen? Die Vereine sind wieder mit am Start. Aber Slowup-Präsident Gerhard Zumsteg sagt: „Leider nimmt die Zahl der Sponsoren ab. Es wird immer schwieriger, das finanziell noch zu stemmen.“

So ist ein Aspekt des Slowups Hochrhein Chance und Krux zugleich: dass er grenzüberschreitend stattfindet. Denn so haben Sponsoren auch immer eine Hälfte der Aufmerksamkeit für sich – für so manche vor generell angespannter Konjunktur ein K.-o.-Kriterium.

Der Slow-up-Verein hält zwar weiterhin an der kostenlosen Teilnahme fest, baut aber darauf, dass sich die Velofahrer finanziell freiwillig beteiligen, indem sie für fünf Franken Vignetten in Form von Armbändchen kaufen. Diese sollen entlang der Strecke wie auch an den Festplätzen beidseits des Rheins verkauft werden.

Vignetten für den Slowup

Vignetten wurden auch schon beim Slowup 2018 und 2019 verkauft. Aber in beiden Jahren kauften diese nur je rund zehn Prozent der Teilnehmenden. Dass es 2022 mehr wird, hofft der Verein. Hilti sagt: „Wir setzen darauf, dass sich die Leute vom Gratis-Denken verabschieden. Fünf Franken tun ja auch nicht weh.“

Der finanzielle und organisatorische Aufwand werde immer größer. Allein zur Sicherung der 32 Kilometer langen Strecke brauche es 250 Helfer. „Wir müssen auf immer mehr Profis zurückgreifen, die Geld kosten. Ehrenamtliche stehen immer weniger zur Verfügung“, erklärt Zumsteg.

Der Kurs und die Eröffnung Der slowUp ist ein Rundkurs. Es gibt keinen Start und kein Ziel, alle können dort in den Slowup ein- und aussteigen, wo sie wollen. Der 32 Kilometer lange Rundkurs kann von 10 bis 17 Uhr gefahren werden. Die Eröffnung findet in Eiken beim Festplatz beim Kieswerk statt. Dort wird die Strecke um 10 Uhr offiziell von Gemeinderat Didi Schärer, die Großratspräsidentin des Kantons Aargau, Elisabeth Burgener Brogli, dem Waldshuter Landrat Martin Kistler und dem Präsidenten des Vereins Slowup Hochrhein Gerhard Zumsteg freigegeben.

Der Slowup ist zurück, kollidiert bei der 17. Auflage aber mit der aktuellen Sperrung der Kaistenbergstraße. Um Frick und Kaisten am Sonntag, 19. Juni, nicht gänzlich vom Autoverkehr abzuhängen, öffnet der Kanton die Kaistenbergstraße für diesen Tag temporär.