Der Essener RWE-Konzern plant gemeinsam mit dem regionalen Versorger Badenova am Hochrhein eine große Produktionsanlage für grünen Wasserstoff. Standort der Anlage soll beim Laufwasserkraftwerk Albbruck-Dogern sein.

Hier befindet sich das Kraftwerk. | Bild: Maptiler

Das Wasserkraftwerk liefert den benötigten grünen Strom. Die Fläche befindet sich neben dem Klärwerk und gehört zum Areal des künftigen Gesundheitsparks Hochrhein.

Ob gebaut wird, steht noch nicht fest

Vertreter des Rhein-Westfälischen Elektrizitätswerkes (RWE) und der Badenova haben das Projekt kürzlich im Gemeinderat Albbruck vorgestellt. Mit einer Leistung von 50 Megawatt würde es aktuell zu den größten in Deutschland gehören, sagte RWE-Unternehmenssprecher Olaf Winter auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Allerdings: Ob gebaut wird, stehe noch nicht fest, fügte er hinzu. Im Moment befinde man sich erst in der Planungs- und Prüfungsphase. Wasserstoff gilt als einer der wichtigsten Bausteine der Energiewende.

Produktionsprozess Unter Zuführung von elektrischer Energie wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Das passiert im Elektrolyseur einer Power-to-Gas-Anlage. Wasserstoff ist ein hochentzündliches Gas mit einer hohen Energiedichte.

RWE will kein AKW- und Kohle-Dino mehr sein

Was in Albbruck geplant wird, gehört zur RWE-Zukunftsstrategie. Der Energieriese steckt im Transformationsprozess. Der Konzern will weg vom Image des „AKW- und Kohle-Dinos“, wie es RWE-Vertreter Jörg Kerlen diese Woche im Albbrucker Gemeinderat ausdrückte.

Und auf dem Weg zur Energiewende ist die Erzeugung von grünem Wasserstoff einer der Schritte, den das RWE gehen will. Ziel ist es laut Jörg Kerlen unter anderem, die Elektrolyseurkapazität – also die Wasserstofferzeugung mit solchen Anlagen wie in Albbruck geplant – bis 2030 auf zwei Gigawatt Kapazität auszubauen. Insgesamt wolle RWE bis Ende des Jahrzehnts in die Energiewende gesamt 50 Milliarden Euro investieren.

Wasserstoff-Verwendung Wasserstoff wird aktuell vor allem in der Industrie benötigt. Gewonnen wird er mithilfe anderer Energieträger, meist Erdgas, man spricht von „grauem Wasserstoff“. Wird er durch Ökostrom gewonnen, etwa durch überschüssigen Solar- oder Wasserstrom, heißt er „grüner Wasserstoff“. In dieser Form könnte er zu einem wichtigen Energieträger in der Energiewende werden. Die Verwendung ist vielfältig: Brennstoffzelle, Methanisierung oder synthetischer Kraftstoff.

Davon könnte nun auch etwas an den Hochrhein fließen. Das Projekt Albbruck werde nach Worten von Olaf Winter über 100 Millionen Euro kosten. Mit Wasserstoffanlagen dieser Art sammle das RWE derzeit auch erst seine Erfahrungen.

Aktuell betreibe das Unternehmen eine kleine 300-KW-Anlage, ein Pilot mit 14 Megawatt sei in der Entstehung. Die 50-MW-Anlage in Albbruck wäre eine neue Dimension, die auch bundesweit zu den Anlagen mit Top-Kapazität gehörte. „Albbruck könnte in Baden-Württemberg zu einem Leuchtturmprojekt werden“, sagte Jörg Kerlen.

Seit 1933 erzeugt das Kraftwerk Albbruck-Dogern Strom aus Wasserkraft. Diesen grünen Strom will das RWE jetzt zur Produktion von grünem Wasserstoff nutzen. | Bild: Radag

Die wichtigsten Eckpunkte des Projektes

Die Anlage soll die erste industrielle grüne Wasserstoff-Produktion in Baden-Württemberg sein und mit einer Leistung von 50 Megawatt rund 8000 Tonnen grünen Wasserstoff im Jahr herstellen. Für die Produktion braucht es reichlich elektrischer Energie.

Den grünen Strom dazu soll das RADAG-Laufwasserkraftwerk Albbruck-Dogern liefern. Der so erzeugte Wasserstoff wäre für eine industrielle Nutzung vorgesehen und soll nach jetziger Planung mit einer Pipeline abtransportiert werden.

Wasserstoff und Mobilität Im Bereich der Mobilität steht heute die Brennstoffzelle in der aktuellen Diskussion. Hier wird mithilfe von Wasserstoff wieder elektrische Energie zurückgewonnen, die dann in einem Brennstoffzellenauto den Elektromotor antreibt. Es handelt sich also weiterhin um ein Elektroauto, aber es wird mit der Wasserstoffzelle betrieben und nicht mit Batterien.

Wie kommt der Wasserstoff zum Kunden?

Dafür will Badenova die entsprechende Leitungsinfrastruktur am Hochrhein erstellen. Diese hätte zwei Komponenten, die Badenova-Projektleiter Harald Wölfle erklärte: Die eine wäre eine Hochdruck-Pipeline bis Waldshut, die Erweiterung als eine hochrheinweite Leitung bis Basel ist in Prüfung. Damit könnten regionale Abnehmer beidseits des Rheines direkt versorgen werden.

Eines der größten Rheinkraftwerke am Hochrhein ist das Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG, die RADAG, die über einen Werkskanal mit Wasser gespeist wird. Direkt neben dem Kraftwerl soll die Wasserstoffanlage entstehen. | Bild: Manfred Dinort

Und da dürfte es bei der energieintensiven Chemieindustrie am Hochrhein einige Abnehmer geben. Diese Leitungsinfrastruktur will Badenova in den nächsten Jahren erstellen. Mit durchgängigem Leitungsnetz bis Basel könnten zudem weitere Wasserstoffanlagen vernetzt werden. Unter anderem plant bekanntlich der Energiedienst eine 5-MW-Anlage in Grenzach-Wyhlen. Weitere könnten folgen.

Für einen Anschluss an ein Schweizer Wasserstoffnetz stehen Badenova und RWE im Austausch mit den Industriellen Werken Basel der Basler Energieversorgerin (IWB), die zusammen mit der Fritz Meyer AG planen, den Vertrieb auf der Schweizer Seite zu übernehmen.

Wasserstoff-Abfüllanlage bei der Spedition Eckert

Die zweite Komponente wäre eine kürzere Pipeline zu einer örtlichen Lkw-Abfüllstation, die bei der Spedition Eckert in Albbruck installiert werden soll. Dort würde der grüne Wasserstoff in entsprechende Lkw-Trailer abgefüllt und ausgeliefert.

Abwärme in großem Maße für Wohngebiet und Gesundheitspark

Eine Wasserstoffanlage sondert auch reichlich Wärme ab. Die Albbrucker Anlage würde als Abfallprodukt zehn Megawatt Abwärme erzeugen. Damit könnte nach Worten der RWE-Ingenieure zum einen das künftige Quartier auf dem ehemaligen Papierfabrik-Areal mit Nahwärme versorgt werden, genauso wie das in direkter Nachbarschaft entstehende Klinikum Hochrhein.

Falls sich RWE und Badenova zum Bau entschließen, soll es schnell gehen: Die Anlage könnte Ende 2026 in Betrieb gehen und grünen Wasserstoff liefern, hieß es im Gemeinderat.