von sk

Das Landratsamt hat die erweiterte Maskenpflicht im Landkreis Lörrach erneuert und bis einschließlich 15. Februar verlängert. Hintergrund sind laut Mitteilung die weiterhin hohen Infektionszahlen und neu auftretenden Virusvarianten.

Damit gilt vor allem weiterhin die Maskenpflicht in definierten Innenstadtbereichen in Lörrach, Weil am Rhein, Rheinfelden und Schopfheim, auf Märkten, öffentlich zugänglichen Parkhäusern und Parkplätzen mit mindestens zwei Stellplätzen sowie auf Spielplätzen für Personen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr.

Einen detaillierten Blick auf die Maskenpflicht gibt es hier. Der komplette Wortlaut der Allgemeinverfügung kann außerdem im Internet (www.loerrach-landkreis.de/bekanntmachungen) abgerufen werden.