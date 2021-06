von sk

Situation im Kreis Lörrach

Neuinfektionen: 4

Gesamtzahl Infektionen seit Pandemiebeginn: 9922

Aktive Fälle: 52 (+4)

Genesene: 9573 (+4)

Behandlungen im Krankenhaus: 7 (-1)

Todesfälle: 297 (unverändert)

Sieben-Tages-Inzidenz: 9,6 (Vortag 11,8)

Die Menschen hinter der Impfung

Mehr als 100 Menschen arbeiten im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Tiengen, viele von ihnen ehrenamtlich. Wir geben Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen und zeigen Ihnen, wer dafür sorgt, dass beim Impfen alles reibungslos klappt.

Situation im Kreis Waldshut

Neuinfektionen: -

Bestätigte Infektionen: 7755

Genesene: 7509 (+2)

Aktive Fälle: 21 (-2)

Todesfälle: 225 (unverändert)

7-Tages-Inzidenz: laut Landratsamt: 5,3 (Vortag: 5,8) RKI: 4,7

Sonderimpftag im KIZ Tiengen

Der Landkreis Waldshut hat 4000 Astrazeneca-Zusatzimpfdosen erhalten. Am vergangenen Wochenende fand der erste Sonderimpftag statt, am 25. und 27. Juni folgt der zweite. Wie die Aktion angenommen wurde und wie Impfwillige an einen Termin kommen, erfahren Sie hier.

Kanton Basel-Landschaft:

Neuinfektionen: 2

Bestätigte Infektionen: 18.206

Aktive Fälle: keine Angabe

Behandlungen im Krankenhaus: - (-1)

Todesfälle: 119 (unverändert)

Kanton Basel-Stadt

Neuinfektionen: 4

Bestätigte Infektionen: 12.954

Aktive Fälle: 34 (-55)

Genesene: 12.715 (+59)

Behandlungen im Krankenhaus: 14 (+1), davon 4 auf Intensivstationen (unverändert)

Todesfälle: 205 (unverändert)

Kanton Zürich

Neuinfektionen: 16

Bestätigte Infektionen: 112.575

Behandlungen im Krankenhaus: 31 (-2), davon 16 auf Intensivstationen (unverändert)

Todesfälle: 1414 (unverändert)

Daten Die Angaben sind tagesaktuelle Meldungen direkt von den Landkreisen und Kantonen. Die Meldungen des Kantons Aargau und des Kantons Basel-Landschaft beziehen sich auf den Vortag und entsprechen dem Stand 23. Juni 2021.

Kanton Aargau

Neuinfektionen: 7

Bestätigte Infektionen: 47.791

Genesene: 38.475 (+10)

Behandlungen im Krankenhaus: 7 (-5) auf Isolierstationen, 2 auf Intensivstationen (-7)

Todesfälle: 703 (unverändert)

Kanton Schaffhausen

Neuinfektionen: 4

Bestätigte Infektionen: 4801

Aktive Fälle: 13 (-1)

Behandlungen im Krankenhaus: – (unverändert), 1 auf Intensivstation (unverändert)

Todesfälle: 78 (unverändert)

Hochrhein/Südschwarzwald Corona-Krise: Die aktuellen Entwicklungen am Hochrhein und im Südschwarzwald: Keine Neuinfektion im Kreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren