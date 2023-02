Fasnachter und Zünfte aus der Region können am Sonntag, 5. Februar, mit Sonderzügen zum Kleggau-Narrentreffen nach Eggingen fahren. Die Bahnbetriebe Blumberg bieten in Zusammenarbeit mit der Nahverkehrsgesellschaft DB Regio auf der Wutachtal-Bahnstrecke zwischen Weizen und Waldshut sowie in umgekehrter Richtung Fahrten mit der Regionalbahn an.

„Mittlerweile haben Sonderzüge zu Veranstaltungen im Wutachtal schon ein bisschen Tradition. Es ist nicht das erste Mal, dass auf dieser Strecke Narrenzüge fahren“, sagt Christian Brinkmann, Geschäftsführer der Bahnbetriebe Blumberg, die diese Strecke betreiben.

Vier Regionalbahnen von Waldshut nach Stühlingen

Zwei Sonderzüge werden bis nach Weizen fahren. Zusätzlich fahren vier Regiobahnen bis Stühlingen, für Brinkmann ein „ordentliches Angebot“. Gemeinsam mit DB Regio habe man dieses Angebot aus der Taufe gehoben. Bisher wurden diese Sonderzüge immer sehr gut in Anspruch genommen.

Zu diesen Uhrzeiten fährt der Sonderzug Der Sonderzug am Narrentreffen in Eggingen am Sonntag, 5. Februarm fährt von Waldshut über Tiengen, Lauchringen West, Wutöschingen, Eggingen, Stühlingen nach Weizen und in umgekehrter Richtung. Die Abfahrtszeiten in Waldshut: 10.36, 12.36, 15.36 und 17.36 Uhr. Abfahrtszeiten in Weizen: 11.38, 13.28, 16.38 und 18.38 Uhr.

Für Brinkmann gibt das auch „Rückenwind für das nächste Jahr“, wenn Züge im Wutachtal im Zwei-Stundentakt zwischen Waldshut und Weizen pendeln werden.

Darum gibt es den Sonderzug

Sonderzug zum Egginger Narrentreffen Video: Edinger, Gerald

Lothar Probst, im Landratsamt Waldshut unter anderem für den ÖPNV zuständig, betont, dass für Großveranstaltungen in Kooperation mit DB Regio, der Wutachtalbahn und Südbadenbus immer wieder Sonderzüge und Busse angeboten werden.

Kein Sonderzug für die Hoorige Mess`in Tiengen

Für die Hoorige Mess in Tiengen am 18. Februar werde es diesmal allerdings keine Sonderzüge geben. „Aber es gibt zusätzliche Haltepunkte des IRE in Dogern, Albbruck und Lauchringen, um das große Narrenaufkommen mit Zug und Bus gut im Griff zu haben“, sagt Probst.

Bei welchen Veranstaltungen gibt es Sonderzüge?

Um Sonderzüge generell anzubieten zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Lothar Probst: „Zum einem muss die Strecke für diese Züge frei sein, zum anderen brauchen wir einen Partner der das finanziert, auch das nötige Fahrgastpotenzial muss gegeben sein.“

Dann seien Betreiber, Nahverkehrsgesellschaft, Landkreis und der Waldshuter Tarifverbind immer offen, ein solches Angebot auf die Beine zu stellen. „Es macht ja auch Sinn, zu solchen Veranstaltungen mit Bus und Bahn zu fahren“, sagt der Waldshuter Verkehrsexperte.

