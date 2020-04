Hochrhein/Südschwarzwald vor 2 Stunden

Bunte Grüße voller Symbolik: Die Menschen in der Region denken aneinander und setzen sichtbare Zeichen

Bunt bemalte Steine und andere fantasievolle Grüße sind vielerorts in der Region zu sehen. Man erblickt sie im Vorbeigehen und sie zaubern ein Lächeln auf das Gesicht. Doch längst nicht jeder kann in diesen Tagen draußen unterwegs sein, darum zeigen wir die schönsten Bilder an dieser Stelle.