Kanton Aargau vor 19 Stunden

Zwei junge Männer brechen ein und schlafen in dem fremden Wohnwagen

Der Eigentümer bemerkt das aufgebrochene Fenster an seinem in Holderbank im Kanton Aargau abgestellten Fahrzeug und verständigt die Polizei. Die erwischt die beiden in der Nacht.