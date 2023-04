Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann (27) ist der Bundespolizei am späten Montagabend am Grenzübergang in Waldshut ins Netz gegangen. Wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mitteilt, wurde er mit den Haftbefehlen gesucht, weil er eine gegen ihn verhängte Geldstrafe von über 4500 Euro bis dato nicht bezahlte.

Deshalb wird der 27-Jährige gesucht

Wegen Fahren ohne Führerschein und Verletzung der Unterhaltspflicht war der Mann zu Geldstrafen verurteilt worden. Weil er die nicht bezahlt, auch keine Ersatzfreiheitsstrafe angetreten hatte, erließen die Justizbehörden zwei Haftbefehle gegen ihn. Was die Beamten der Bundespolizei bei der Überprüfung der Personalien am Waldshuter Zoll feststellten.

So entgeht er einer Gefängnisstrafe

Der 27-Jährige bezahlte an Ort und Stelle 4668 Euro. Damit verhinderte er, dass er für mehrere Monate ersatzweise ins Gefängnis musste.