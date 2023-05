Albbruck: Mobiles Blitzgerät brennt

Unbekannte haben am Freitag, 26. Mai, kurz nach Mitternacht im Albbrucker Ortsteil Unteralpfen einen Blitzer in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden von 160.000 Euro.

Das Gerät stand an der Leiterbachstraße, an der Ortsdurchfahrt in Unteralpfen. Anwohner meldeten sich laut Angaben gegen 0.30 Uhr bei der Notrufzentrale. Sie schilderten, wie sie einen Knall hörten und Flammen beobachteten, die aus dem Gerät schossen.

Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (07741 8316-0) bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Wehr: Mit 2,6 Promille hinterm Steuer

Die Polizei hat in Wehr am Donnerstag, 25. Mai, gegen 18 Uhr, einen Autofahrer (60) gestoppt, der 2,6 Promille Alkohol intus hatte. Laut deren Pressemitteilung fiel der Mann anderen Verkehrsteilnehmern mit der unsicheren Fahrweise auf.

Der 60-Jährige musste zur Blutentnahme, seinen Führerschein ist er natürlich für eine Weile los.

Dachsberg: Betonmischer kippt um

Auf der Kreisstraße zwischen Görwihl-Rotzingen und Dachsberg ist am Donnerstag, 25. Mai, gegen 13.30 Uhr, ein Betonmischer umgekippt. Wie die Polizei schreibt, blieb der Fahrer (46) unverletzt. Der Schaden (10.000 Euro) ist jedoch beträchtlich.

Der 46-Jährige schilderte der Polizei, dass er zwei Motorradfahrern, die ihm entgegen gekommen seien, habe Platz machen wollen. Dabei sei sein Fahrzeug leicht von der Fahrbahn abgekommen. Der Lastwagen sei zum Stillstand gekommen und sei umgekippt. Die Biker fuhren einfach weiter.

Während der Bergung des Betonmischers musste die Kreisstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde so lange umgeleitet.

Jestetten: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen ist am Sonntag, 21. Mai, gegen 13 Uhr, ein VW mit dessen unbekannten Fahrer mit einem Wohnmobil zusammengestoßen. Die Polizei sucht nach dem VW-Fahrer.

Wie die Polizei am Freitag, 26. Mai, mitteilt, fuhr der Gesuchte von der Hauptstraße in die Volkenbachstraße. Das Wohnmobil fuhr Richtung Lottstetten. Wahrscheinlich scherte der VW beim Abbiegen zu weit aus.

Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 8000 Euro.

Wer Hinweise zum VW und dessen Fahrer geben kann, solle sich beim Polizeiposten Jestetten (07745 7234) melden.

Höchenschwand: Polizei sucht Unfallverursacher

Wegen einer Vorfahrtsmissachtung hat der Fahrer, vermutlich eines grünen Kleinwagens, in Höchenschwand am Donnerstag, 25. Mai, 12.35 Uhr einen Auffahrunfall auf der B500 provoziert.

Wie die Polizei mitteilt, bog der Mann mit seinem grünen Auto von der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße links auf die B500. Obwohl aus Richtung Waldshut ein Kleinlastwagen kam. Der Lastwagenfahrer drückte voll auf die Bremse.

Einen Zusammenstoß mit dem grünen Wagen konnte er verhindern. Aber der Skoda hinter ihm krachte in seinen Lastwagen. Obwohl dessen Fahrer voll auf die Bremse drückte und versuchte, auszuweichen. Der Unfallverursacher fuhr davon.

Der Sachschaden soll bei rund 3000 Euro liegen.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hofft auf Hinweise, vor allem zum Unfallflüchtigen.

Lörrach: Fahrzeug gerät bei der A98 in Brand

Bei der Anschlussstelle Lörrach-Mitte der A98 ist am Donnerstag, 25. Mai, gegen 14.30 Uhr, ein Auto in Brand geraten. Laut Polizeimitteilung brannte das Fahrzeug komplett aus. Ausfahrt und Auffahrt Richtung Rheinfelden blieben während der umfassenden Reinigungsarbeiten bis Freitag, 26. Mai, 9 Uhr, gesperrt.

Eine 52-Jährige kam mit ihrem Auto aus Richtung Weil am Rhein. Sie verließ laut Angaben die A98 an der Anschlussstelle Lörrach-Mitte, als es zu brennen begann. Sie stoppte den Wagen sofort, sie und ihre Beifahrerin verließen das Auto. Die Feuerwehr rückte kurz darauf an und löschte das Feuer. Aber zurück blieb nur ein Wrack.

Völlig demoliert ist das Auto, nachdem es bei Fisibach im Kanton Aargau in einen Baum gekracht ist. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Fisibach/Schweiz: Auto kracht gegen Baum

Stark alkoholisiert ist eine 23-Jährige mit ihrem Auto am Freitagmorgen, 26. Mai, außerhalb von Fisibach bei Kaiserstuhl im Kanton Aargau gegen einen Baum geprallt. Sie wurde laut Mitteilung der Kantonspolizei leicht verletzt.

Die Frau fuhr gegen 6 Uhr von Zurzach in Richtung Kaiserstuhl. Auf dem Gemeindegebiet von Fisibach kam sie außerorts von der Fahrbahn ab. Sie kam mit ihren leichten Verletzungen mit der Ambulanz ins Spital.

Die Polizei stellte fest, dass die 23-Jährige stark alkoholisiert war. Der BMW der Verunfallten wurde total demoliert. Auch der Baum wurde beschädigt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Die Kantonspolizei Aargau ermittelt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Der Unfall sorgte auf der Hauptstraße für Verkehrsbehinderungen. Die Regionalpolizei leistete Verkehrsdienst. Die Unfallstelle war kurz nach neun Uhr

geräumt.