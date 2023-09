Lörrach: Betrug bei theoretischer Führerscheinprüfung fliegt auf – Mittäter gesucht

Der Betrugsversuch eines 22-jährigen Prüflings bei seiner theoretischen Führerscheinprüfung flog am Montag, 25. September, gegen 15.30 Uhr, in Lörrach auf.

Dem Prüfer fiel laut Polizeibericht das merkwürdige Verhalten des Prüflings auf und sprach diesen darauf an. Der Prüfling habe sofort die Flucht ergriffen und dabei einen Tisch gegen den Prüfer gestoßen. Ein weiterer Mitarbeiter, welcher zur Hilfe eilte, konnte den Flüchtenden auch nicht aufhalten. Im Treppenhaus endete schlussendlich die Flucht des Prüflings. Dort wurde er durch die hinzueilenden Polizisten vorläufig festgenommen.

Der 22-Jährige sei gänzlich verkabelt gewesen. Auf seinem Rücken war ein Mobiltelefon aufgeklebt, im Oberteil befand sich eine eingenähte Knopfkamera und in seinem Ohr stecke ein In-Ear-Kopfhörer. Zudem fand man im Vorraum des Prüfungsraumes einen Rucksack, in welchem sich ein Signalverstärker befand. Dieser Rucksack soll von einem Mittäter dort abgestellt worden sein.

Bevor es mit dem 22-Jährigen zum Polizeirevier ging, musste zuerst das Krankenhaus aufgesucht werden. Der In-Ear-Kopfhörer steckte wohl so tief im Ohr, dass ihn der 22-Jährige selber nicht mehr herausbekam.

Das Polizeirevier erhofft sich Hinweise zu dem Mittäter, welche den Rucksack in dem Vorraum deponierte. Zum Tatzeitpunkt sei das Gebäude der Zulassungsstelle rege besucht gewesen und auch vor dem Eingang des Gebäudes verweilten wohl mehrere Personen. Der Mittäter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 1,70 Meter groß, schwarze, kurze Haare im „Undercut“. Er sei dunkel gekleidet gewesen. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07621 1760 entgegen.

Rheinfelden: Autofahrer kollidiert auf Kreisstraße mit Gegenverkehr

Ein 32-jähriger Autofahrer kollidierte am Sonntag, gegen 16.35 Uhr, auf der Kreisstraße 6333 mit einer entgegenkommenden 52-jährigen Autofahrerin. Im weiteren Verlauf kam das Auto der 52-Jährigen von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinunter.

Der 32-Jährige befuhr die Kreisstraße von Ottwangen kommend in Richtung Kreuzeiche und sei ausgangs einer engen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur gekommen, wo es zur Kollision mit der entgegenkommenden 52-Jährigen kam. Am Auto der 52-Jährigen riss das linke Hinterrad ab. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinunter.

Das Auto des 32-Jährigen drehte sich und kam nach etwa 25 Metern auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 32-Jährige sowie sein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die 52-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, sie erlitt durch den auslösenden Airbag leichte Verbrennungen an den Armen. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Schopfheim: Betrunkene Frau beleidigt in Geschäft Kunden und schmeißt Gegenstände um sich

Mehrere Personen wurden am Montag, 25. September gegen 11.50 Uhr von einer 41 Jahren alten betrunkenen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Scheffelstraße beleidigt.

Die 41-Jährige warf Gegenstände um sich, versuchte, das Geschäft mit nicht bezahlter Ware zu verlassen, und bespuckte eine namentlich nicht bekannte Kundin. Diese Kundin und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622 666980) in Verbindung zu setzen.

Murg: Gartenhütte gerät in Brand

Bei seinem Versuch, mit einem Gasbrenner das Unkraut auf seinem Grundstück in der Totenbühlstraße in Murg zu vernichten, steckte ein 74-jähriger Mann aus Versehen seine Gartenhütte in Brand. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 12.15 Uhr.

Mit Hilfe seines Nachbarn, war es dem Mann gelungen, den Brand zu löschen, sodass die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Murg wieder abrücken konnte. Der entstandene Schaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt.

Waldshut-Tiengen: Versuchter Einbruch in Gaststätte – Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Montag, 25. September, gegen 2.15 Uhr in eine Gaststätte in der Berliner Straße in Tiengen einzubrechen.

Mutmaßlich durch eine Alarmanlage abgeschreckt, verließ der Täter die Gaststätte ohne Beute. Der verursachte Sachschaden wurde auf rund 100 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Tiengen (07741 8316283) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeiposten oder beim Polizeirevier in Waldshut-Tiengen (07751 8316531) zu melden.

Weilheim: Auto überschlägt sich – Polizei sucht Zeugen

Ein 25-jähriger Autofahrer war am Montag, 25. September, gegen 16.35 Uhr auf der Kreisstraße 6556 zwischen B 500 und K 6557 unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 25-Jährige in Richtung Waldhaus, als ihm ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Das Auto im Gegenverkehr sei über die Fahrbahnmitte gekommen, weshalb der 25-Jährige nach rechts auswich und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Er schleuderte nach links über die Fahrbahn und überschlug sich auf dem Grünstreifen. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Dettighofen: Selbstbedienungskasse bei Honigverkauf gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Bereits am Sonntag, 24. September, gegen 19.20 Uhr wurde an der Kreuzung Landstraße und St.-Martin-Straße auf dem Gebiet der Gemeinde Baltersweil durch zwei unbekannte Personen die Selbstbedienungskasse eines Honigverkaufs entwendet.

Die festverschraubte Kasse wurde gewaltsam entwendet, wodurch ein Sachschaden von rund 200 Euro entstand. Der Wert des Diebesguts ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Täter wurden durch eine Videokamera gefilmt. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach zwei tatverdächtigen Personen, die mit einem schwarzen Roller ohne Kennzeichen und ohne Helm fuhren.

Die Personen sollen männlich, zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß und schlank sein. Das Alter wurde auf 17 bis 18 Jahre geschätzt. Ein Tatverdächtiger soll dunkelblonde Haare, einen Oberlippenbart und einen grauen Jogginganzug sowie eine schwarze Basecap der Marke Nike getragen haben. Der andere Tatverdächtige soll dunkle Haare haben. Er trug eine dunkle Hose, eine dunkelblaue Jacke der Marke Emporio Armani mit der Aufschrift EA7 sowie eine schwarze Basecap der Marke North Face.

Der Polizeiposten Jestetten bittet unter der Rufnummer 07745 7234 um Hinweise. Zeugen können sich außerhalb der Bürozeiten auch beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) melden.