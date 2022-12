Albbruck: Auto brennt vollständig aus

Ein Auto ist am Samstag, 17. Dezember, gegen 12.40 Uhr, auf der B 34 in Höhe Albbruck in Brand geraten und völlig ausgebrannt. Laut Polizei hatte der 66-jährige Fahrer das Auto gestoppt, als er eine schwergängige Lenkung und Brandgeruch wahrgenommen hatte.

Er und seine Beifahrerin konnten das Gefährt rechtzeitig verlassen, bevor es komplett in Flammen aufging. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an und löschte das Auto. Ein Abschleppunternehmen barg das Wrack. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei unbekannt.

Rickenbach: Zwei Verletzte und 20.000 Euro Schaden bei Unfall

Zwei Personen sind am Freitag, 16. Dezember, bei einem Verkehrsunfall in Rickenbach-Willaringen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 48-jährige Autofahrerin gegen 13.45 Uhr aus der untergeordneten K 6587 auf die L 152 eingefahren und dabei in die Seite des bevorrechtigten Autos geprallt.

In dem Wagen des 37-Jährigen verletzten sich die 26-jährige Beifahrerin und ein sechsjähriges Kind leicht. Ein Rettungswagen war im Einsatz, die Verletzten mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 20.000 Euro an.

Waldshut-Tiengen: Gestohlenes Autos taucht verunfallt an Straße wieder auf

Nach dem Diebstahl zweier Autos in Weilheim und Schmitzingen hat die Polizei neue Erkenntnisse. Der in Schmitzingen entwendete Skoda Fabia ist am Samstag, 17. Dezember, gegen 9.50 Uhr, zwischen Weilheim und Dietlingen verunfallt aufgefunden worden. Wie die Polizei berichtet, stand der Skoda ohne Kennzeichen beschädigt neben der Straße.

Der Fahrer war im Verlauf einer Kurve von der Straße abgekommen und hatte einen Zaunpfosten touchiert, bevor das Auto in einem Wassergraben zum Stillstand kam. Die Polizei vermutet, dass der Unfall in der Nacht zum Samstag passiert ist. Das Auto wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/831 60, entgegen.

Rückblick: In der Nacht auf Donnerstag, 15. Dezember sind sowohl in Weilheim und in Schmitzingen Autos zwei Autos gestohlen worden. Das in Weilheim gestohlene Auto wurde in Schmitzingen wiedergefunden, das Auto in Schmitzingen blieb bisher verschwunden.

Schwörstadt: Autofahrer fährt Schlangenlinien – Polizei sucht Zeugen

In Schlangenlinien soll am Sonntag, 18. Dezember, gegen 19 Uhr, ein 51-Jähriger mit seinem Auto auf der Hauptstraße und der Baummattstraße unterwegs gewesen sein. Bei einer Kontrolle durch die Polizei zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von knapp einem Promille an.

Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/740 40) sucht Zeugen, denen am Sonntag ein in Schlangenlinien fahrendes Auto aufgefallen war.

Rheinfelden: Unbekannte besprühen Busse, Autos, Verkehrszeichen und Gebäude

In Karsau und Herten wurden in der Nacht auf Freitag und Samstag Busse, Autos und Gebäude mit Graffiti und Farbe besprüht. Wie die Polizei mitteilt, wurden von Donnerstag auf Freitag zwei Busse eines Busunternehmens in der Großmattstraße in Herten mit Graffiti besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte drei Autos in der Steinenstraße in Herten mit blauer Farbe besprüht. Weiter waren auch ein Verkehrszeichen, ein Stromkasten sowie eine Wand der Scheffelschule, die Bushaltestelle in der Bahnhofstraße und ein Mülleimer von der Farbschmiererei betroffen. Das Polizeirevier Rheinfelden (07621/740 40) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.