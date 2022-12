von sk

Für eine Serie von Pkw-Aufbrüchen in Schopfheim sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Altstadt von einem Unbekannten mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Durch das Einschlagen von Seitenscheiben gelangte der Unbekannte in das Fahrzeuginnere. Bislang sind der Polizei Schopfheim 14 Geschädigte bekannt. Über das Diebesgut und die Höhe des Sachschadens liegen momentan noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Schopfheim sucht Zeugen, welchen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in der Altstadt aufgefallen sind. Das Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07622/666980 entgegen.

Schopfheim: Frühmorgendliche Schlägerei vor Nachtclub

Eine Schlägerei vor einem Schopfheimer Nachtclub wurde der Polizei am Samstagmorgen gegen 5 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagen hatte sich eine bislang unbekannte tatverdächtige Person bereits mit einem Fahrzeug von der Örtlichkeit entfernt, sodass lediglich eine verletzte Person festgestellt werden konnte, teilt die Polizeidirektion Freiburg mit. Mehrere unbeteiligte Personen müssten auf diese Auseinandersetzung aufmerksam geworden sein. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich rund um die Uhr zu melden.

Zell i.W.: Unbekannter bricht Spielautomat in Gaststätte auf

In eine Gaststätte in Zell im Wiesental wurde von bislang Unbekannten zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Samstag, 14.30 Uhr, eingebrochen. Im Inneren der Gaststätte an der Schönauer Straße wurde nach Auskunft der Polizeidirektion Freiburg ein Spielautomat gewaltsam geöffnet und der Inhalt einer weiteren Kasse entwendet. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum an der Schönauer Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich rund um die Uhr zu melden.