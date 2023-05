Biber in Not 1: Stühlingen

Ein Biber hatte sich am vergangenen Donnerstag mitten im Wohngebiet in einem Vorgarten im Stühlinger Kirchweg verirrt. Wie Anwohner Arnfried Winterhalder informiert, fand der Biber im umzäunten Garten den Rückweg in sein ursprüngliches Revier nicht mehr. Die Biberexpertin Bettina Sättele kann den Nager schließlich in eine sichere Umgebung bringen.

Vor lauter Zaun fand der Biber nicht mehr den Weg aus dem Garten. | Bild: Arnfried Winterhalder

Über die Stadtverwaltung Stühlingen wurde die selbstständige Biberexpertin Bettina Sättele aus Ühlingen-Birkendorf angefragt. Der Expertin gelang es, bis zum Nachmittag das Tier zurück in eine sichere Umgebung zu bringen.

Biber in Not 2: Polizei birgt verletztes Tier

Bei einer Streifenfahrt fiel am Freitag, 12. Mai, gegen 2.45 Uhr den Beamten ein verletzter Biber auf der B 34, zwischen Ortseingang Warmbach und der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Süd, auf.

Der Biber lag zunächst regungslos auf der Fahrbahn, lief aber dann mit einer lahmenden rechten Vorderpfote auf den Radstreifen. Ein Jagdpächter und die Feuerwehr wurden zur Rettung hinzugezogen.

Das Tier wurde durch die Feuerwehr geborgen und durch den Jagdpächter an eine Tierklinik übergeben.