An Ideen mangelt es Betrügern nicht. Aktuell warnt das Polizeipräsidium Freiburg erneut vor der Masche am Telefon, mit der Gauner versuchen, ihren Gesprächspartner einzuwickeln, um an dessen Geld zu kommen.

Zahlreiche Hinweise gehen derzeit bei der Polizei ein

Bei der Polizei gehen laut einer Pressemitteilung wieder zahlreiche Hinweise über sogenannte Anrufstraftaten ein. Betroffen sind neben dem Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Freiburg auch die Landkreise Lörrach und Waldshut-Tiengen.

Betrüger drücken auf die Tränendrüsen

In diesem Stil läuft ein Gespräch ab: Die Betrüger rufen unter einem Vorwand wahllos bei Bürgern an. An der Strippe eine oft weinerliche Stimme. Der Anrufer gibt vor, eine Angehörige, sprich Enkel, Tochter oder Nichte, zu sein. Er gibt an, er habe einen Unfall gebaut. Angebliche Amtspersonen wie Polizisten oder Staatsanwälte übernehmen den Hörer und verlangen hohe Kautionen, damit die angebliche Angehörige nicht hinter Gitter muss.

Die Polizei mahnt mit Nachdruck: Es handelt sich nicht um Polizeibeamte oder Staatsanwälte, sondern um Betrüger. Versehen mit einem dicken Ausrufezeichen.

Wer etwas derart Verdächtiges erlebt hat, noch mit einer Person in Kontakt steht oder womöglich schon zum Opfer geworden ist, solle sich sofort über die Notrufnummer 110 melden.

Die Polizei gibt folgende Tipps und Ratschläge: