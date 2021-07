Entspannte Urlaubstage kann man nicht nur an einem karibischen Traumstrand genießen, sondern beispielsweise auch bei einem Badeausflug an den idyllischen Schlüchtsee im Schwarzwald. Spätestens die Corona-Pandemie mit ihren Reisebeschränkungen hat die heimische Region als Ferienziel verstärkt in den Blickpunkt gerückt.

Und so kann der beliebte Fotowettbewerb „Mit dem Alb-Bote im Urlaub“ auch zum 22. Mal stattfinden. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro und neun Einkaufsgutscheine zu je 100 Euro. Die Preise werden von den Stadtwerken Waldshut-Tiengen gestiftet.

Bereits im vergangenen Jahr stand der Wettbewerb unter dem Einfluss der Pandemie, was jedoch der Kreativität und der Vielzahl der Einsendungen keinen Abbruch tat. Natürlich gab es, soweit möglich, auch Urlaubs-Szenen aus fernen Ländern. Aber noch mehr Motive als sonst waren in der Region entstanden – oder gleich im heimischen Garten, der sich ja mit wenig Aufwand in ein kleines Ferienparadies verwandeln lässt.

Kreis Waldshut Mit dem Alb-Bote im Urlaub: Das sind die zehn Gewinner des Fotowettbewerbs 2020 Das könnte Sie auch interessieren

Ab sofort ist die Teilnahme am diesjährigen Wettbewerb möglich. Wie bisher geht es darum, die Titelseite des Alb-Bote vor der Ferienkulisse abzulichten. Mit aufs Foto können fröhliche Urlauber, aber auch Menschen aus dem Feriengebiet. Wichtig dabei ist die Beachtung des Datenschutzes: Alle abgebildeten Personen müssen damit einverstanden sein, dass sie fotografiert werden und das Foto veröffentlicht wird. Also bitte darauf achten, dass im Hintergrund keine Person zu erkennen ist, die nichts von der Aufnahme weiß.

Teilnahmebedingungen Beim Fotowettbewerb „Mit dem Alb-Bote im Urlaub“ abgegeben oder eingeschickt werden können Fotos per ­E-Mail (bitte beachten: Fotos dabei nicht verkleinern), CDs, USB-Sticks oder farbige Papierfotos (keine Ausdrucke auf Normalpapier). Digitale Bilder sollten JPG-Format und eine Datengröße zwischen 1000 und 2000 KB haben. Name, Adresse und Telefonnummer des Einsenders müssen bei Papierbildern auf der Rückseite stehen, bei digitalen Zusendungen als Begleittext angegeben werden. Wichtig ist auch eine Kurzbeschreibung zu Foto und Ferienziel, Name und Alter der abgebildeten Menschen, gegebenenfalls Zuordnung von links nach rechts. Adresse: Redaktion Alb-Bote, Stichwort „Urlaubsfoto“, Bismarckstraße 10, 79761 Waldshut-Tiengen ­(E-Mail: waldshut.aktion@suedkurier.de). Einsendeschluss: 20. September. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Namen der Gewinner mit Wohnort und die Siegerfotos werden in dieser Zeitung und im Internet auf www.suedkurier.de veröffentlicht.

Ob Urlaub zu Hause oder Ferien in der Ferne, der Schauplatz ist nicht vorgegeben. Zu beachten sind allerdings eventuelle Reisebeschränkungen wegen Corona. Motive aus Zielen, die nach jeweils aktueller Situation problematisch erscheinen, sollten nicht eingereicht werden.

Ansonsten gilt wie immer: Phantasievolle Bilder können zum Beispiel am Rhein oder an der Riviera, auf dem Schauinsland oder in den Rocky Mountains entstehen. Die Titelseite der Heimatzeitung muss jedoch gut zu erkennen sein. Der Alb-Bote sollte also beim Fotografieren nicht geknickt oder gefaltet werden.

Hochrhein Als Jogi Löw Krawatten aus dem Kofferraum verkaufte: Momente mit dem scheidenden Bundestrainer Das könnte Sie auch interessieren

Gefragt ist auch Kreativität: Wer die Zeitung nicht einfach nur vor die Linse hält, sondern sich eine nette Szene ausdenkt, erhöht seine Gewinnchancen. Technische Voraussetzungen wie Belichtung, Schärfe und Bildausschnitt sind ebenfalls wichtig. Grundvoraussetzung ist auch, dass die Kamera oder das Smartphone auf eine hohe Bildauflösung eingestellt sind.

Eine Jury sucht die zehn Siegerfotos aus. Als Hauptgewinn gibt es einen Einkaufsgutschein über 200 Euro, die neun weiteren Platzierten erhalten einen Einkaufsgutschein zu je 100 Euro. Als Sponsor stellen die Stadtwerke Waldshut-Tiengen die Preise zur Verfügung. Die Einkaufsgutscheine gelten wahlweise für Geschäfte in Waldshut oder in Tiengen.