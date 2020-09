Ein Ersthelfer wählt die Nummer 112. Ein Notfall. Der Diensthabende auf der Leitstelle nimmt ab. Ab jetzt tickt die Uhr. Das Rennen gegen die Zeit beginnt. Wenn Menschen bei Unfällen in Not geraten und verletzt werden, brauchen sie Hilfe. So schnell wie möglich. Genügend Notärzte, Notfallsanitäter und Fahrzeuge müssen bereit stehen.

Eine möglichst lückenlose Infrastruktur

Laut Rettungsdienstgesetz müssen die qualifizierten Helfer nach Absetzen des Notrufs in zehn bis 15 Minuten am Notfallort sein. Dafür braucht es ein dichtes Netz mit Rettungswachen und Notarztstandorten. Eben eine gute, möglichst lückenlose Infrastruktur.

Wie funktioniert der Rettungsdienst im Landkreis Waldshut? Wie ist es mit der Notarztversorgung? Können die Hilfsfristen eingehalten werden? Wir haben beim Landratsamt und bei Heiko Zimmermann, Leiter des Rettungsdienstes im DRK-Kreisverband Waldshut, nachgefragt.

Laut Landratsamtssprecher Michael Swientek gibt es im Landkreis sieben Notarztstandorte: In Waldshut (Schmittenau und Klinikum), Stühlingen (Krankenhaus), St. Blasien (Lungenfachklinik), Dettighofen, Bonndorf und Bad Säckingen. „Die sind gutachterlich belegt und orientieren sich am tatsächlich ermittelten Bedarf“, erklärt er.

Über das Straßennetz gut erreichbar

Sie dienen dem so genannten bodengebundenen Rettungsdienst. Die Notarztstandorte seien geographisch so verteilt, dass alle Ortschaften über das Straßennetz gut erreicht werden können. Die Standorte sind rund um die Uhr von Notärzten besetzt. Überdies gebe es sechs leitende Notärzte. „Sie können bei Großschadenslagen zusätzlich alarmiert werden“, beschreibt Swientek.

Rettungswachen überall verteilt

Die zwölf Rettungswachen im Landkreis machen das Netz noch engmaschiger. Sie sind quer über den Kreis verteilt in Waldshut (Klinikum und Schmittenau), Lauchringen, Dettighofen, Stühlingen, Ühlingen, Laufenburg, Bad Säckingen, Görwihl, Wehr, St. Blasien und Bonndorf.

Der Bereichsausschuss Zuständig für den Rettungsdienst ist laut Michael Swientek, Pressesprecher des Landratsamts Waldshut, der Bereichsausschuss des Landkreises. Er ist ein eigenständiges Organ, das nach Paragraph 5 des Landes-Rettungsdienstgesetzes für jeden Rettungsdienstbereich gebildet wird. Ihm gehören eine gleiche Zahl vom stimmberechtigten Vertretern der Leistungsträger und Kostenträger an. Mit beratender Stimme sind ein Vertreter des Landkreises, der Feuerwehr sowie ein Leitender Notarzt des Rettungsdienstbereichs, ein Vertreter der Kassenärtlichen Vereinigung und Vertreter der Krankenhäuser dabei. Die Luftrettung ist unmittelbar dem Innenministerium angegliedert. Die Einsatzkräfte In Deutschland ist der Notfallsanitäter (bis Ende 2013 Rettungsassistent) die höchste nicht-ärztliche Qualifikation, die nach dreijähriger Ausbildung erreicht wird. Rettungssanitäter ist kein anerkannter Ausbildungsberuf. Die Ausbildung ist kürzer. Rettungssanitäter kommen in der Notfallrettung als Fahrer des Rettungswagens (RTW) und Teampartner der Notfallsanitäter zum Einsatz. Die Qualifikation zum Rettungshelfer zielt auf Ehrenamtliche und Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr ab. Sie werden fast ausschließlich im qualifizierten Krankentransport eingesetzt. In unterversorgten Gebieten kommen auch Helfer vor Ort (First Responder) zur Überbrückung des therapiefreien Intervalls zum Einsatz. Es sind gut ausgeblidete Ersthelfer mit einer kompletten Notfallausrüstung. Im Landkreis Waldshut gibt es elf Systeme: in Rickenbach, Görwihl, Herrischried, Todtmoos, Hohentengen, Klettgau, Küssaberg, Ühlingen-Birkendorf, Oberalpfen, Wutach und Bernau-Menzenschwand. Die Besatzung In Baden-Württemberg ist im RTW der Fahrer ein Rettungssanitäter, der Transportführer ein Notfallsanitäter. Im Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) muss der Fahrer die Qualifikation des Notfallsanitäters haben. Die Leitstelle Die Leitstelle Waldshut ist rund um die Uhr mit zwei Personen besetzt. Die Disponenten sind voll ausgebildete Notfallsanitäter, zugleich Gruppen- oder sogar Zugführer der Feuerwehr. In der Leitstelle werden kurz die wesentlichen Fakten abgefragt, um sofort die richtigen Rettungsmittel an den Einsatzort zu schicken.

Auf den Internetseiten des DRK-Kreisverbands Waldshut steht: „Das DRK, Kreisverband Waldshut, sichert als größter Leistungsträger neben zwei weiteren Verbänden die Notfallversorgung für rund 200.000 Menschen.“

Drei Player im Rettungsdienstbereich

Rettungsdienstleiter Heiko Zimmermann erklärt: „Im Rettungsdienstbereich Waldshut gibt es drei Player: Die Kreisverbände Waldshut und Säckingen sowie die Rettungsdienst Freiburg gGmbH.“ Sie deckten den kompletten Landkreis ab.

Kooperation mit Schweizer Rettungsdienst

Und: Wo immer eine Notlage herrscht, greife die Kooperation mit dem Schweizer Rettungsdienst. Die Leitstelle verfolge eine Next-Best-Strategie unter Einbindung des Schweizer Rettungsdienstes. Swientek: „Wenn ein Schweizer Einsatzmittel näher am Unfallort ist als ein deutsches, so wird dieses alarmiert. Umgekehrt alarmiert die Schweiz deutsche Rettungsmittel.“

Dazu gesellen sich in der Luft-, Wasser- und Bergrettung die Bergwacht Schwarzwald, das DLRG und die fünf Hubschrauberstandorte Birrfeld (Kanton Aargau), Zürich, Basel, Villingen-Schwenningen und Freiburg.

All‘ das soll eine schnelle Hilfe für jeden Ort im Landkreis sicherstellen. So die Theorie. Unten im Tal, um es einfach darzustellen, entlang des Rheins um die Städte Waldshut, Bad Säckingen und Laufenburg, ist alles wohl kein Problem. Doch wie sieht es auf dem Land aus?

Die Besonderheiten des Landkreises

Swientek und Zimmermann machen auf die Besonderheiten des Landkreises aufmerksam. „Wir haben einen Flächenlandkreis mit viel Fläche und wenig Menschen“, sagt Zimmermann. „Waldshut bildet mit der Grenze im Süden Halbradien, nie einen Vollradius ab.“

Bezug nehmend auf die schnelle Rettung erklärt Swientek: „Die Topographie und die ländliche Struktur mit dünn besiedelten, weit auseinander liegenden Dörfern stellt an sich schon eine Herausforderung für die Einhaltung der Hilfsfristen dar.“ Schlechtes Wetter könne die Anfahrt zudem beeinflussen. Zeitgleiche Noteinsätze führten dazu, dass weiter entfernte Rettungsmittel angefordert werden müssten. „Auch der Verkehr kann, trotz Blaulicht, zu Verzögerungen führen“, ergänzt Swientek.

Die Rettungskette Die Rettungskette bei Notfällen beginnt beim Absichern der Unfallstelle und dem Eigenschutz. Es folgen Notruf und Sofortmaßnahmen, weitere erste Hilfe, das Eintreffen des Rettungsdienstes und der Transport ins Krankenhaus. Die Hilfsfrist Michael Swientek, Sprecher des Landratsamts Waldshut, schreibt auf Nachfrage: „Die Hilfsfrist ist im Paragraph 3, Absatz 2, des Rettungsdienstgesetzes geregelt. Im bodengebundenen Rettungsdienst ist bei der Notfallrettung die Zeit vom Eingang der Notfallmeldung in der Integrierten Leitstelle (ILS) bis zum Eintreffen der Hilfe am Notfallstandort an Straßen (Hilfsfrist) maßgebend. Die Hilfsfrist soll aus notfallmedinzinischen Gründen möglichst nicht mehr als zehn, höchstens 15 Minuten betragen. Die Hilfsfrist ist eine planerische Vorgabe, nach der 95 Prozent der Notfälle innerhalb dieser Frist erreicht werden sollen.“ Der Ablauf Die planerische Gesprächs- und Dispositionszeit in der Leitstelle ist im Rettungsdienst mit einer Minute, die Ausrückezeit der Einsatzkräfte (bis zum Verlassen der Rettungswache) ebenfalls mit einer Minute berechnet. Die Anfahrtszeit ist in jedem Bundesland anders geregelt. Bei einer vorgegeben Hilfsfrist von zehn bis 15 Minuten würde die Anfahrtszeit in Baden-Württemberg demnach acht bis 13 Minuten betragen.

Beide sind sich einig: Neben der Hilfsfrist sei für den Notfallpatienten die so genannte „Golden Hour“ entscheidend. Der Patient solle innerhalb einer Stunde in einem Krankenhaus mit der Optimalversorgung ankommen. „Diese Golden Hour wird im Landkreis in rund 95 Prozent der Fälle eingehalten“, versichert Swientek. Zimmermann verleiht dieser Aussage Nachdruck: „Heute ist es viel wichtiger, dass die Rettungskräfte und der Patient in diesem Zeitkorridor in der richtigen Klinik ankommen.“

Bereichsausschuss arbeitet ständig an Verbesserungen

Die optimale Lösung gibt es für den Landkreis wahrscheinlich nicht. Aber der für den Rettungsdienst zuständige Bereichsausschuss des Landkreises arbeite ständig an der Verbesserung der Hilfsfrist und beschließe diesbezüglich Maßnahmen, versichert Swientek.

Laut seinen Ausführungen wurde aktuell zum Beispiel der 24/7 Notarzt vom Standort im Klinikum Waldshut in die Schmittenau verlegt, um die Ausrückzeit, also die Zeit zwischen Alarmierung und Abfahrt mit dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), zu verbessern. „Das Notarztzimmer befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug, so dass eine Verbesserung erwartet wird“, erklärt der Landratsamtssprecher.

