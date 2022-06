von SK

Lauchringen:

Ein Autofahrer war am Samstag, 11. Juni, auf der A 98 mit einem Streifenwagen kollidiert, das ein Pannenfahrzeug abgesichert hat. Wegen eines liegengebliebenen Lastkraftwagens sicherte die Polizei auf der Autobahnbei Lauchringen gegen 17.55 Uhr die Gefahrenstelle mit einem Dienstfahrzeug ab. Ein 63-jähriger Autofahrer erkannte das absichernde Dienstfahrzeug laut Polizei wohl zu spät und kollidierte mit diesem.

Der 63-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich beide Beamten außerhalb des Dienstfahrzeuges. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den gesamten Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/89630, Zeugen.

Ühlingen-Birkendorf: E-Bike-Fahrer nach Sturz im Krankenhaus

Ein 74-jähriger E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Sturz am Sonntag, 12. Juni, in Ühlingen-Birkendorf schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Laut Polizei fuhr der Mann um 18.35 Uhr die Kreisstraße 6594 bergwärts, als er aus hier noch nicht bekannten Gründen in der Höhenstraße im Ortsteil Brenden mit seinem Fahrrad stürzte.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (07751/89630) sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Zudem wird der Fahrer eines dunklen Fahrzeuges gesucht. Er soll an der Unfallörtlichkeit angehalten und Erste Hilfe geleistet haben. Beim Eintreffen der Polizei war er allerdings nicht mehr vor Ort.

Waldshut-Tiengen: Rettungshubschrauber nach Unfall in Krenkingen

Bei einem Unfall am Sonntag, 12. Juni, in Krenkingen (Waldshut-Tiengen) wurden vier Personen verletzt. Wie die Polizei informiert, war ein 20-jähriger Mercedesfahrer gegen 3.40 Uhr mit drei Mitfahrern auf dem Verbindungsweg von Riedersteg in Richtung Krenkingen unterwegs.

Als er nach eigenen Angaben einem kreuzenden Fuchs ausweichen musste, kam er nach links von der Fahrbahn ab, befuhr dort die ansteigende Grünfläche und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer und zwei seiner Mitfahrer wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Waldshut-Tiengen Blaulichtreport (Update): Mann vereitelt Überfall auf eine Tankstelle in Lauchringen Das könnte Sie auch interessieren

Der vierte Mitfahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Zürich geflogen. Der Mercedes wurde geborgen und abgeschleppt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Im Kofferraum des Fahrzeuges waren Farbeimer, welche durch den Unfall ausliefen und die Fahrbahn verschmutzten.

Hierfür wurde eine Spezialfirma für die Straßenreinigung beauftragt. Die Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf war mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.

Waldshut-Tiengen: 14.000 Euro Schaden bei Unfall auf der B 34

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls mit hohem Schaden, der am Samstag, 11. Juni, auf der B 34 zwischen Waldshut und Tiengen entstanden ist. Laut Polizeibericht fuhren zwei Männer gegen 23 Uhr mit ihren Fahrzeugen von Waldshut kommend in Richtung Tiengen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es nach dem OBI-Kreisel zum Zusammenstoß der beiden, bei dem der 45-jährige Ford-Kuga-Fahrer die linke Fahrbahn (Einfädelungsstreifen) und der 20 Jahre alte Nissan Micra Fahrer die rechte Fahrbahn befuhr.

Nach dem Zusammenstoß kamen die Fahrzeuge zum Stillstand und die Fahrer stiegen aus. Zwei Personen aus dem Nissan stiegen ebenfalls aus und entfernten sich zu Fuß von der Unfallstelle. Eine weitere Person aus diesem Fahrzeug legte sich auf die Straße und klagte über starke Schmerzen. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei ist bei dem Unfall ein Schaden von 14.000 Euro entstanden. Der Verkehrsunfalldienst (07751/89630) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Waldshut-Tiengen: Einbruch in ein Geschäftshaus

In ein Geschäftshaus in der Feldbergstraße in Tiengen wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 9/10. Juni, eingebrochen. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, brachen der oder die Täter die Türe des Haupteingangs auf und kamen so ins Gebäude.

Im Inneren wurde anschließend eine Holztür zu einer Praxis aufgehebelt und diese durchsucht. Es wurden zwei Geldtaschen mit Bargeld entwendet. Weiterhin wurde noch eine Holztür zu einer Halle aufgebrochen. Nach jetzigem Stand wurde aus der Halle nichts entwendet. Auch im ersten Stockwerk wurde eine Türe aufgebrochen, diese führte in einen Gang mit weiteren Büros. Nach Sachlage wurde aber nicht versucht, diese Bürotüren zu öffnen.

Der Sachschaden kann laut Polizei noch nicht abgeschätzt werden. Der Polizeiposten Tiengen (07741/83160) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Feldbergstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Waldshut-Tiengen: Autofahrer schläft ein und kollidiert mit Teslafahrer

Weil er hinter dem Steuer eingeschlafen ist, hat ein 20-Jähriger Mann am Freitag, 10. Juni, einen Unfall verursacht. Laut Polizei fuhr der Audifahrer gegen 6.50 Uhr die B 34 aus Waldshut kommend in Fahrtrichtung Tiengen.

Auf Höhe des Autohauses schlief der junge Mann nach eigenen Angaben ein und kam so in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Tesla-Fahrer. Der Tesla wurde beim Aufprall um 180 Grad gedreht um kam auf dem Radweg zum Stehen.

Lörrach Nach Zoff in der Innenstadt: Ein 45-Jähriger sitzt wegen versuchter Tötung in Untersuchungshaft Das könnte Sie auch interessieren

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Tesla gibt die Polizei mit rund 40.000 Euro an, am Audi mit 7000 Euro. Das DRK war mit zwei Rettungsfahrzeugen und einem Notarzt vor Ort. Ebenfalls die Feuerwehr Waldshut-Tiengen. Die Straße musste kurzzeitig einseitig gesperrt werden. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Dachsberg: Motorradfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß schwer

Bei einem Zusammenstoß zweier Motorräder am Sonntag, 12. Juni, wurde einer der Fahrer schwer verletzt. Laut Polizeibericht fuhr gegen 13.30 Uhr ein 24 Jahre alter Mann mit seinem historischen Motorrad auf der Mühlestraße in Vogelbach. Bei einem Hofplatz wollte er nach links abbiegen und gab mit dem linken Arm Zeichen, da die historische Rike/KT-150 keinen Blinker besitzt.

Dies erkannte der nachfolgende Fahrer auf seiner Triumph-Maschine zu spät und fuhr auf den 24-Jährigen auf. Beide Kradfahrer stürzten. Der Triumph-Fahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital nach Zürich geflogen werden.

Der Rike-Fahrer verletzte sich nur leicht und musste sich nicht ins Krankenhaus begeben. An seiner Maschine entstand laut Polizei augenscheinlich kein Schaden, an der Triumph rund 1000 Euro.

Bonndorf: Einbruch in ein Hotelzimmer

In einem Hotel in der Martinstraße in Bonndorf wurde am Samstag, 11. Juni, in das Zimmer eines Gastes eingebrochen. Laut Polizei verschafften sich der oder die Täter zwischen 12 und 22 Uhr mit brachialer Gewalt Zutritt über die verschlossene Tür ins Zimmer.

Anschließend wurde das Zimmer durchsucht und Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Andere Wertgegenstände blieben laut Polizei unberührt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316531) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Höchenschwand: Nach Ausweichmanöver im Krankenhaus

Beim Versuch, einem Auto auszuweichen, hat sich am Freitag, 10. Juni, ein 16-jähriger Yamaha-Fahrer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war eine 29-jährige Frau gegen 21.10 Uhr mit ihrem VW unterwegs und kam in einer leichten Rechtskurve in die Mitte der Fahrbahn.

Zeitgleich kam ihr ordnungsgemäß ein 16 Jahre alter Jugendlicher auf seiner Yamaha entgegen und wich der 29-Jährigen aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn auf ein Feld ab und aufgrund der Unebenheit zu Fall.

Der 16-Jährige verletzte sich bei dem Unfall an der Schulter und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. An der Yamaha entstand laut Schätzung der Polizei ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Bonndorf: Motorradfahrer übersetzt Unfall unverletzt

Unverletzt überstanden hat am Sonntag, 12. Juni, ein 34 Jahre alter Motorradfahrer einen Unfall auf der B 315 zwischen Gündelwangen und Bonndorf. Der 34-Jährige war gegen 15.30 Uhr aus Richtung Gündelwangen unterwegs. Laut Polizeibericht kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei streifte er eine Schutzplanke und kam zu Fall. Seine Kawasaki rutschte über den Asphalt und blieb auf der Fahrbahn liegen. Eine größere Menge an Betriebsstoffen liefen im Kurvenbereich aus, welche durch eine Spezialfirma gebunden und gereinigt wurde.

Lauchringen: Einbrecher stiehlt Geldbeutel aus Haus und legt ihn leer wieder vor die Haustüre

Die Polizei hat am Sonntag, 12. Juni, in Lauchringen einen Einbrecher kurz nach der Tat festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 37-Jährige gegen 22.50 Uhr dabei gefilmt, wie er durch eine offenstehende Haustüre im Rebweg in ein Haus eindrang und einen Geldbeutel entwendete.

Kurze Zeit drauf kam er wieder und legte die Geldbörse vor die Haustüre. Das Scheingeld hatte dieser aus der Börse entnommen. Die Bundespolizei konnte den 37-Jährige schließlich in der Nähe aufgreifen und das entwendete Geld sicherstellen. Gegen den Mann wird ermittelt.