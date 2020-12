Gottesdienste während des Lockdowns

Auch in der Zeit des so genannten bundesweiten Lockdowns bleiben religiöse Feiern ohne weitere Restriktionen erlaubt. Die gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg bestehenden Infektionsschutzkonzepte für die Kirchen haben weiter Gültigkeit. Es besteht die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Kontaktdaten der Besucher müssen erfasst werden. In den Kirchen müssen die Abstandsregeln eingehalten werden und grundsätzlich gilt, dass Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, oder die typische Symptome einer Infektion aufweisen, nicht an den Veranstaltungen teilnehmen dürfen. (Diese Informationen entsprechen dem Stand 14. Dezember 2020)