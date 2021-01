Die nächsten Termine

Laut Mitteilung des Landratsamtes werden, Stand Montag, über die Terminplattform an folgenden Tagen weitere Termine im Kreisimpfzentrum Lörrach freigeschaltet: Am Mittwoch 27. Januar (für Impftermin am Mittwoch 17. Februar), am Donnerstag, 28. Januar (für Impftermin am Donnerstag, 18. Februar), am Freitag 29. Januar (für Impftermin am 19. Februar), am Samstag 30. Januar (für Impftermin am 20. Februar), am Mittwoch 3. Februar (für Impftermin am 24. Februar), am Donnerstag 4. Februar (für Impftermin am 25. Februar), am Freitag 5. Februar (für Impftermin am 26. Februar) sowie am Samstag 6. Februar (für Termin am 27. Februar).