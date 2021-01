Kreis Waldshut Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Chaos auf dem Weg zum Impftermin: Das erleben über 80-Jährige beim Anmelden per Telefon und Internet

Frustriert waren viele Impfwillige, die am Dienstag versucht haben, einen Termin im Kreisimpfzentrum in Tiengen zu buchen. Die Buchung im Internet war nicht immer möglich und glich einem bürokratischen Hürdenlauf, andere Senioren verbrachten eine lange Zeit in Telefon-Warteschlangen – erfolglos. Die 200 Termine im Kreisimpfzentrum waren laut Landratsamt innerhalb von 15 Minuten vergeben.