Mit dem Auto braucht Christina Schwander zur Arbeit ungefähr eine halbe Stunde. Von ihrem Heimatort Rotzel sind es rund 23 Kilometer bis zu ihrer Arbeitsstätte, der Klinik für Schlafmedizin in Bad Zurzach. Obwohl Schwander nicht gerne Auto fährt und Autofahren als verlorene Zeit ansieht, ist für sie eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln keine Option. Denn: Mit Bus und Bahn würde sie rund zwei Stunden brauchen. Viermal so viel als mit dem Auto. „Das ist Zeit, die ich dann nicht mit meiner Familie verbringen kann“, so die Mutter eines zweijährigen Sohnes.

Auch für ihren Zweitjob als Traurednerin kommt eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht in Frage. „Die Trauorte sind oft sehr weit außerhalb und ich muss wirklich pünktlich sein“, so die 31-Jährige. Auf öffentliche Verkehrsmittel verlassen, kann sie sich dafür also nicht.

Ist das Fahrrad eine Option?

Das Fahrrad für den Arbeitsweg zu nehmen, habe sie sich auch schon überlegt. Eine kurze Google-Eingabe ergibt: Mit dem Fahrrad wäre sie sogar etwas schneller, als mit Zug und Bus. Der Hinweg nach Bad Zurzach dauert mit dem Fahrrad rund einer Stunde zehn, der Rückweg liegt bei 1,40 Stunden.

„Einmal im Jahr gibt es in der Schweiz die sogenannte Bike to work-Aktion, da kommen meine Kollegen über mehrere Wochen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich habe jedes Jahr überlegt mitzumachen, mich aber bisher immer dagegen entschieden. Dieses Jahr will ich es doch einmal versuchen“, sagt Schwander.

Bike to work Bei dem Projekt, handelt es sich um eine Initiative von Pro Velo Schweiz. Dabei handelt es sich um die größte Gesundheits- und Fahrradförderaktion in der Schweiz. Schweizer Unternehmen können ihren Betrieb anmelden. Rund 70.000 Pendler nehmen in den beiden Monaten Mai und Juni an der Aktion teil. Das Ziel: Es werden Viererteams gebildet, die an möglichst vielen Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen sollen. Die zurückgelegten Kilometer werden in einem Kalender festgehalten. Wer mindestens die hälfte der Arbeitstage mit dem Fahrrad zur Arbeit kam, nimmt an einer Verlosung teil und kann Preise gewinnen.

Das Problem: Rotzel liegt rund 750 Meter über dem Meeresspiegel, Laufenburg liegt bei rund 340 Metern. Um also zurück nach Rotzel zu kommen, muss Schwander eine Höhendifferenz von circa 400 Metern überwinden. Davor schreckte sie bisher zurück.

Was sich ändern müsste

Auch wenn der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) bisher keine Option war, würde sie sofort vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen, wenn die Verbindungen besser wären. Doch nicht nur die Verbindungen nach Laufenburg lassen zu Wünschen übrig, sondern auch die von Laufenburg nach Bad Zurzach. „Es gibt keine Verbindung rheinaufwärts in die Schweiz„, bemängelt sie. Will sie den ÖPNV nutzen, muss sie viele Strecken zu Fuß zurücklegen und das braucht seine Zeit. Abends würde sie beispielsweise die Schlafenszeit ihres Sohnes verpassen, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen würde. Früher sei das noch kein Problem gewesen. Doch seit sie eine Familie hat, kann sie sich das nicht mehr leisten.

„Früher war es leichter“

Als sie beispielsweise noch in Basel gearbeitet habe, sei das Pendeln noch einfacher gewesen. Mit dem Auto sei sie nach Laufenburg gefahren, um von dort mit dem Zug weiterzufahren. „Ich fand es toll Zug zu fahren. Dann konnte ich morgens meine Zeitung lesen oder andere Dinge machen. Autofahren ist verlorene Zeit“, so die 31-Jährige.

Nicht nur für die Arbeit auf das Auto angewiesen

Doch nicht nur für die Arbeit ist sie auf das Auto angewiesen, auch einkaufen ist ohne Auto schwierig. Obwohl Schwander gerne in einem nahegelegenen Hofladen einkaufen geht, nimmt sie meist auch dafür das Auto. Der Grund: Ihr Sohn, den sie mitnehmen muss, könnte auf dem Weg streiken. Größere Einkäufe müssten ohnehin in Laufenburg, Murg oder Bad Säckingen getätigt werden – und das natürlich mit dem Auto. Über den Kauf eines E-Autos hätte die Familie auch schon nachgedacht, noch sind die umweltfreundlicheren Varianten aber zu teuer.